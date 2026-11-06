Gustavo Weiss analizó en RDEco las perspectivas de la construcción y los sectores que impulsan la actividad

Los últimos indicadores de la actividad de la construcción correspondientes a septiembre encendieron expectativas positivas para el sector, luego de varios meses caracterizados por fuertes oscilaciones en los niveles de actividad.

Gustavo Weiss destacó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil el desempeño de los datos publicados y consideró que representan una señal alentadora para una industria que todavía busca consolidar su recuperación. “Los datos del índice son muy alentadores, hubo un crecimiento muy importante interanual, pero también intermensual”, afirmó el titular de CAMARCO.

La construcción mostró una mejora, pero Weiss pidió cautela

No obstante, el dirigente pidió cautela frente a estos resultados, debido a que el sector atravesó un período de marcada inestabilidad, con alternancia entre meses de crecimiento y retrocesos. “Venimos de un período con un serrucho bastante marcado, un mes crecíamos, otro mes caíamos, pero no con estos niveles de actividad como marca el índice de crecimiento”, explicó.

En ese contexto, Weiss señaló que el principal desafío será sostener la tendencia positiva durante los próximos meses y evitar que la mejora de septiembre se convierta en un resultado aislado. “Esperemos que se mantenga. Así que, repito, muy buena expectativa para los próximos meses”, expresó al referirse a las perspectivas de la industria.

Petróleo, gas, minería y agro impulsan la actividad en algunas regiones

Más allá de los indicadores generales, Weiss advirtió que la construcción atraviesa una realidad muy desigual según las regiones y las actividades económicas que impulsan la demanda de infraestructura y obras.

En particular, destacó el dinamismo de las provincias vinculadas con la producción energética, especialmente Neuquén y Río Negro, donde el desarrollo de proyectos relacionados con el petróleo y el gas está traccionando inversiones y actividad. “El sector está con mucha heterogeneidad, hay lugares que están creciendo muy fuertemente, sobre todo lo vinculado a Oil and Gas”, sostuvo.

También mencionó el aporte de la minería y de las principales ciudades vinculadas al sector agropecuario, que se beneficiaron de una buena cosecha.

En esas regiones, la demanda de obras y servicios relacionados con las actividades productivas contribuye a sostener el movimiento de la construcción. “Esos sectores realmente están traccionando fuerte la actividad”, remarcó Weiss.

Sin embargo, el dirigente reconoció que esta dinámica no se reproduce de manera uniforme en todo el territorio nacional. Mientras algunas provincias muestran un crecimiento significativo, otras continúan con niveles de actividad más débiles. “Otros sectores del país no tanto”, resumió.