“La Argentina necesita desesperadamente una reforma impositiva”: Alberto Ades explicó en RDEco qué cambios necesita la economía

Alberto Ades, economista y especialista en mercados financieros internacionales, analizó en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil los desafíos del programa económico de Javier Milei. Advirtió que la política monetaria necesita mayor claridad, señaló que el riesgo país refleja problemas que deben atenderse y reclamó una reforma impositiva para impulsar la actividad y mejorar las expectativas del mercado.

Ades comenzó aclarando que durante su participación en una reunión de gabinete no realizó planteos sobre la política monetaria. Según explicó, había sido convocado por el Presidente para presentar un análisis sobre la economía global y la inserción de la Argentina en el nuevo escenario internacional.

La política monetaria y la necesidad de mayor claridad

Sin embargo, ratificó sus observaciones sobre la necesidad de comunicar con mayor precisión la estrategia monetaria del Banco Central. “Eso es lo que vimos en otros países que bajaron su inflación de 25-30% a 3%. Y para eso es indispensable, y creo que hay mucho valor en explicitarla mucho más”, sostuvo.

El economista señaló que el Gobierno utiliza una política basada en agregados monetarios, pero consideró que todavía falta información concreta sobre sus objetivos y mecanismos de seguimiento. “Qué agregados están siguiendo, cuál es la meta de crecimiento de esos agregados monetarios, cómo los seguimos mensualmente”, enumeró entre los puntos que deberían explicitarse.

También planteó que sería importante conocer cómo reaccionaría el Banco Central ante posibles desvíos y qué variables monitorea para tomar decisiones. “Todo eso creo que debería explicitarse mucho más”, insistió.

En ese sentido, consideró que una comunicación más transparente contribuiría a ordenar las expectativas y acelerar el proceso de desinflación. “Creo que eso contribuiría a alinear las expectativas y bajar la inflación de manera más rápida y más barata, más barata en términos de actividad, de actividad perdida”, afirmó.

El riesgo país y los desafíos del mercado financiero

Ades también expresó preocupación por el riesgo país, que se acercaba a los 1.000 puntos. Advirtió que los bonos argentinos de vencimiento corto mostraban diferenciales superiores a los de países con dificultades económicas y fiscales importantes. Para el especialista, ese nivel representa un problema que el Gobierno deberá resolver antes de las próximas elecciones.

Reforma impositiva y consensos: las claves para recuperar inversiones

Al evaluar el diseño del programa económico, Ades consideró que el equipo de Gobierno comenzó a reconocer la necesidad de introducir modificaciones. “Creo que el equipo económico está empezando a reaccionar porque se da cuenta de que hay mejoras para hacer en el margen”, señaló.

Entre los cambios estructurales, destacó especialmente la necesidad de una reforma tributaria. “La Argentina necesita desesperadamente una reforma impositiva”, afirmó, y advirtió sobre la cantidad de tributos nacionales, provinciales y municipales que conviven en el país.

Según explicó, existen alrededor de 150 impuestos, aunque apenas ocho concentrarían el 92% de la recaudación. Por eso, propuso reducir o eliminar gravámenes que encarecen el financiamiento, como el impuesto sobre los créditos bancarios, el IVA sobre los intereses y los ingresos brutos aplicados a esos mismos conceptos.

No obstante, aclaró que avanzar en esos cambios requiere coordinación política: “Realmente no es algo que pueda encarar el Gobierno nacional solo, necesita hacerlo con las provincias”.

Finalmente, sostuvo que los acuerdos políticos tienen un valor concreto para los mercados cuando permiten impulsar reformas. “El gesto por el gesto mismo no, pero si la conversación, la discusión y acuerdos llevaran a avanzar alguna de estas reformas”, explicó.

Ades concluyó que esos avances podrían mejorar el clima de inversión y aliviar las dificultades de las empresas. Como ejemplo, mencionó el testimonio de empresarios de pequeñas y medianas compañías que describen el peso de las obligaciones tributarias y administrativas: “Me paso 20 días del mes lidiando con ARCA”.