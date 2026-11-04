Luciano Galfione analizó en RDEco la crisis de la industria textil: “No alcanza solo un parche, hay que tomar medidas rápidas”

Las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la situación tributaria de las empresas fueron consideradas insuficientes por Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer y empresario textil. En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, advirtió que la industria atraviesa una crisis prolongada, particularmente en el sector textil, uno de los más afectados por el actual escenario económico.

El empresario coincidió con los cuestionamientos planteados por otros representantes industriales y sostuvo que las disposiciones oficiales constituyen apenas un primer paso frente a problemas estructurales que llevan más de dos años sin resolverse. “No alcanza solo un parche, hay que tomar medidas rápidas, medidas que tengan efecto rápido”, reclamó. En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de la pérdida de empresas, puestos de trabajo y capacidades productivas que demandaron décadas de desarrollo.

La crisis industrial y la necesidad de medidas urgentes

“Todos los días cierran empresas, todos los días perdemos empleo y perdemos capacidades productivas que costó mucho tiempo construir en la Argentina”, enfatizó.

Para Galfione, la posibilidad de evitar embargos sobre las cuentas empresariales no resuelve las dificultades centrales de la economía. Consideró que la recuperación requiere una reducción de las tasas de interés, la reactivación del mercado interno y condiciones que permitan competir en igualdad de condiciones con los productores internacionales.

“El problema de la macroeconomía se soluciona bajando las tasas de interés, reactivando el mercado interno, poniéndonos a competir en igualdad de condiciones”, explicó.

También cuestionó las diferencias entre los costos de producción argentinos y los de otros países, especialmente China. Según planteó, las empresas nacionales no compiten solamente contra fabricantes extranjeros, sino contra las condiciones económicas de cada país. “Yo no compito contra una empresa en China, compito contra la inflación de China, compito contra la tasa de interés de China, compito contra la logística de China”, sostuvo.

Competitividad y diversificación: por qué Argentina necesita una industria fuerte

Galfione señaló que las asimetrías internacionales dificultan la competencia de la producción argentina. Como ejemplo, comparó las tasas de interés locales, que ubicó alrededor del 40% anual, con las de otros mercados, cercanas al 3%. También mencionó la diferencia entre la inflación argentina y la de las principales economías mundiales.

Frente a ese escenario, defendió la intervención del Estado mediante herramientas económicas que permitan compensar temporalmente esas desigualdades. “Los Estados no dejan sus producciones a competir de igual a igual al libre mercado, toman medidas de política económica para equiparar esas asimetrías”, argumentó.

Además, cuestionó la histórica alternancia entre modelos económicos concentrados en la producción primaria y otros que priorizan el valor agregado industrial. Para el empresario, ambos sectores deben complementarse. “No alcanza una sola cosa. Es la economía que genera las materias primas y está muy bien que las explotemos, campo, minería, petróleo, pero no alcanza en la Argentina”, afirmó.

En esa línea, defendió una matriz productiva diversificada, federal y capaz de generar oportunidades laborales en todo el territorio nacional. “Un país de más de 40 millones de habitantes, sin una economía diversificada, sin una matriz productiva diversificada, profundamente federal, no va a dar trabajo para todos”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que la discusión sobre el desarrollo industrial no debe plantearse como una cuestión ideológica, sino como una decisión pragmática basada en la experiencia de las economías desarrolladas. “No hay que inventar la pólvora, ya está inventada. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar, y trabajar en serio”, concluyó.