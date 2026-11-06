Mariano Gorodisch en RDI descartó una crisis bancaria como la de Paraguay: “El sistema financiero argentino está más sólido que nunca”

El periodista especializado en economía Mariano Gorodisch pasó por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil y aseguró que el sistema bancario argentino atraviesa una situación de solidez que lo diferencia del escenario de Paraguay, donde la intervención de Ueno Bank dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos.

“Hoy el sistema financiero argentino está muy sólido, con lo cual, no estamos en la época del 2001, tenés un Banco Central que controla mucho, entonces esto sería prácticamente imposible que suceda hoy en la Argentina”, sostuvo Mariano Gorodisch.

La solidez del sistema financiero argentino y los depósitos en dólares

Asimismo, Gorodisch destacó que el sistema local registra un nivel récord de depósitos en dólares y consideró que ese comportamiento refleja la confianza de los ahorristas: “Nunca hubo tantos depósitos en dólares en los bancos como ahora y es un síntoma de que la gente confía más hasta en el sistema financiero que en el político”.

El periodista también coincidió en que una intervención bancaria debe organizarse durante el fin de semana para evitar que los clientes y las empresas queden sin acceso a sus fondos. “Siempre se hace un fin de semana de modo que el lunes ya esté todo solucionado”, explicó.

La falta de controles detrás del colapso de Ueno Bank

Al analizar las causas de la crisis paraguaya, Gorodisch apuntó directamente a la responsabilidad del Banco Central de ese país y a las fallas en la supervisión de la entidad.

“Primero un error, un grave error del Banco Central paraguayo, de no estar controlando los movimientos”, afirmó en +Perfil. Y agregó que la insolvencia de una entidad no puede aparecer repentinamente: “Porque no puede decir que llegaron a tener un 50% de insolvencia de un día para el otro”.

Según explicó, los organismos de supervisión deben detectar los problemas de liquidez y solvencia antes de que se conviertan en una crisis. “Entonces, cuando un banco ve que ya tiene, no sé, sin llegar hasta un 50%, ve que su nivel de insolvencia va creciendo, ya recibe una alerta y una sanción”, resaltó.

También advirtió sobre las consecuencias que el caso puede generar en el resto del sistema financiero paraguayo. “Esto va a generar obviamente en Paraguay una suerte de corrida bancaria”, señaló, al explicar que los ahorristas de otras entidades podrían retirar sus depósitos por temor a que sus bancos atraviesen una situación similar.

Los depósitos en dólares y la confianza en los bancos argentinos

En contraste con la desconfianza que puede provocar el caso paraguayo, Gorodisch describió un comportamiento diferente entre los ahorristas argentinos.

“Mensualmente, se compran en promedio, en forma neta, 2.400 millones de dólares de los ahorristas y 800 millones, una tercera parte, se dejan en el sistema, se dejan en el banco”, detalló.

Y explicó el motivo por el que muchos ahorristas mantienen sus dólares depositados: “La gente compra en dólares y los dejan en el banco. Usa la caja de ahorro como una suerte de caja de seguridad gratis, por lo sólido que está el sistema financiero argentino”.

Para Gorodisch, la solidez bancaria depende de la existencia de organismos de control y de mecanismos de supervisión permanentes. “Siempre va a haber alguien que controle, como decía el general, el hombre bueno si lo controles mejor, entonces necesitas tener un organismo de control para evitar este tipo de cosas que no pasen”, sostuvo.

Por qué descarta una insolvencia bancaria como la de Paraguay en Argentina

El periodista insistió en que el sistema financiero argentino cuenta con controles internos en cada entidad y con la supervisión del Banco Central. “Están obligados ya a estar con la lupa en sus niveles de liquidez, a ver cómo están. Entonces, digo, jamás podría pasar”, afirmó.