Miguel Ponce advirtió en RDEco sobre el impacto del escándalo bancario en Paraguay: “La cadena de pagos se ha cortado”

El escándalo financiero que involucra a Ueno Bank en Paraguay comienza a mostrar consecuencias que exceden el ámbito bancario y amenazan con trasladarse a la actividad económica cotidiana. Así lo advirtió el economista Miguel Ponce en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, quien relató el caso de un empresario argentino dedicado a la certificación de trazabilidad para exportaciones, con operaciones en distintos países del Mercosur y España.

Ponce contó que se comunicó con él para conocer si había resultado afectado por la situación del banco. La respuesta fue preocupante: tenía facturas pendientes de cobro cuyos pagos dependían de operaciones vinculadas a la entidad.

La interrupción de la cadena de pagos y el impacto en la economía real

Según relató, el empresario también le explicó que sus proveedores y clientes tenían dificultades para cumplir con sus obligaciones. A partir de ese testimonio, Ponce puso el foco en una consecuencia que considera central: “La cadena de pagos acá se ha cortado”.

Para el economista, este es uno de los principales efectos sobre la economía real, porque la interrupción de los circuitos financieros puede trasladarse rápidamente a empresas, trabajadores y proveedores.



“Este es el primer asunto y esto no se resuelve de un día para el otro”, advirtió, al señalar que el impacto económico puede prolongarse más allá del episodio inicial.

También mencionó la importancia de los sectores que concentraban depósitos en la entidad, entre ellos los vinculados a jubilados, las Fuerzas Armadas y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En este último caso, recordó que la organización debió salir a aclarar que podría afrontar el pago de los premios correspondientes a una final deportiva.

Los vínculos políticos y las repercusiones en la Argentina

Ponce también introdujo una dimensión política en el análisis del caso. Se refirió al encuentro entre Viktor Orbán y el presidente paraguayo Santiago Peña, así como a la participación de un fondo de origen húngaro en el capital del nuevo banco, con una participación del 7%, según los datos mencionados durante la entrevista.

El economista planteó interrogantes sobre los vínculos entre esos movimientos financieros y el financiamiento de encuentros de organizaciones políticas internacionales. “Se hacen cargo del 7% del nuevo banco con un 7% directamente de Hungría, obviamente a pedido de Orbán”, sostuvo al describir esa operación.

Luego agregó que, según su análisis, posteriormente comenzaron a financiar reuniones vinculadas a la Derecha. “Vos lo ves hablar a cualquiera de esos líderes y atrás tienen cinco o seis avisadores, uno de ellos es el banco este”, señaló.

Las repercusiones también alcanzaron a la Argentina. Durante la entrevista se mencionó el caso de ITI, una empresa de servicios tecnológicos que trabaja para Ueno Bank y cuenta con aproximadamente 900 empleados en el país.