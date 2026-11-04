“Nosotros necesitamos un plan productivo con políticas de Estado”: el reclamo de Silvio Zurzuolo en RDEco

La participación de Luis Caputo en la conferencia industrial de la UIA dejó señales de diálogo entre el Gobierno y el sector empresario. Para Silvio Zurzuolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los aspectos positivos fue la posibilidad de mantener un encuentro previo con el ministro para transmitirle las principales preocupaciones de la industria, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

“Pudimos reunirnos con él, llevarle propuestas, contarle qué es lo que estaba pasando en el mundo industrial, más que nada en el mundo pyme”, explicó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil. Según el dirigente, el funcionario tomó nota de esos planteos y posteriormente presentó anuncios vinculados con ARCA y las obligaciones tributarias.

Sin embargo, consideró que las medidas todavía están lejos de resolver los problemas estructurales del sector. “Creo que es bueno poder dialogar, poder discutir y entender qué pasa en el país, qué pasa en la industria”, sostuvo.

Entre los aspectos que destacó mencionó la posibilidad de que las pymes tengan mayor previsibilidad tributaria y la tranquilidad de que sus cuentas no sean embargadas. No obstante, insistió en que se trata de un alivio de corto plazo y no de un cambio profundo en la política económica.

“Nos sirve para poder subsistir un par de meses más y que las pymes puedan tener un horizonte más claro”, señaló.

El dirigente también advirtió que la industria enfrenta un escenario cada vez más complejo por el ingreso de mercadería del exterior en condiciones que considera desleales, la presión impositiva y los elevados costos logísticos.

Costos, competencia internacional y políticas de Estado: los reclamos de la industria

Zurzuolo planteó que la competitividad industrial argentina no depende exclusivamente de las empresas, sino también de las condiciones económicas y regulatorias que establece el país. “Los costos tributarios son nacionales, son provinciales y son locales. Es toda la política en general la que sigue dándole una mochila pesada a la industria”, afirmó.

Para ilustrar las diferencias entre actividades económicas, utilizó una comparación: “Si vos te vas a cortar el pelo, tu peluquero no compite con el peluquero de Finlandia ni con el peluquero de Noruega”. En cambio, explicó, una fábrica argentina debe competir con empresas de todo el mundo que muchas veces cuentan con estructuras de costos más favorables.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto del transporte: “Hoy sale mucho más caro trasladar un producto desde cualquier provincia argentina a un puerto que del puerto a cualquier país del mundo”.

También señaló que la litigiosidad laboral representa una preocupación para las pequeñas empresas, especialmente cuando deben afrontar reclamos que considera infundados o situaciones irregulares que generan costos elevados.

Frente a este escenario, reclamó una estrategia que trascienda los cambios de administración. “Nosotros necesitamos un plan productivo con políticas de Estado”, enfatizó.

Y agregó: “No podemos tener y pensar invertir a mediano o largo plazo cuando las reglas van a cambiar porque hay un cambio de Gobierno”.

Finalmente, Zurzuolo insistió en la importancia de sostener mesas de diálogo entre el oficialismo, la oposición, los empresarios y los sindicatos. “Está muy bueno que escuchen, está muy bueno poder sentarnos a debatir, a discutir, a mostrar cuál es la realidad nuestra”, concluyó.