Pablo Ferrari analizó el mensaje del Papa León XIV en RDEco: “No creo que incida en el rumbo que tiene trazado Javier Milei”

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Pablo Ferrari, analizó las contradicciones entre el mensaje económico y social del papa León XIV y el programa de Javier Milei. Además, se refirió a las dificultades financieras del Gobierno para garantizar el pago de sus compromisos de deuda, en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil.

Para el economista, las definiciones del pontífice sobre el papel de la economía, el trabajo y las desigualdades sociales expresan una visión que confronta con los fundamentos de la política económica libertaria, aunque no necesariamente hayan sido formuladas con la intención de cuestionar directamente a la administración argentina. En ese sentido, planteó que el mensaje del Papa también refleja tensiones presentes en Europa y Estados Unidos.

El impacto del mensaje del Papa en la política económica de Milei

“Sin lugar a dudas, es muy pertinente, muy coyuntural”, sostuvo Ferrari, al referirse a las declaraciones del pontífice. El economista puso el foco en la distribución de los beneficios del crecimiento y cuestionó que la actividad económica esté concentrada en los sectores de mayores ingresos. “Una economía que no está al servicio de la mayoría”, resumió, al describir un escenario en el que, según su análisis, los principales beneficiarios son los sectores más ricos.

En ese sentido, advirtió sobre el deterioro de las condiciones sociales: “Más de la mitad de la población está pasando verdaderamente mal. Una sociedad así es insostenible”.

Ferrari consideró que las palabras de León XIV pueden fortalecer a quienes cuestionan el rumbo económico del Gobierno, aunque descartó que provoquen modificaciones inmediatas en las decisiones de la Casa Rosada.

“No creo que incida en el rumbo que tiene trazado Javier Milei”, afirmó. Sin embargo, señaló que el discurso puede generar un respaldo simbólico y político para los sectores que sostienen posiciones críticas frente al programa libertario.

“Quienes sostengan este tipo de ideas y estén polemizando con el actual presidente de la Nación a este respecto sientan un fortalecimiento”, explicó. De esta manera, el economista distinguió entre el impacto del mensaje en el debate público y su capacidad efectiva para modificar las políticas oficiales.

Riesgo país, deuda y falta de dólares: las dudas del mercado sobre el Gobierno

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación financiera argentina y la evolución del riesgo país. Ferrari consideró que los días de menor actividad en los mercados internacionales le dieron cierto alivio al Gobierno, después de una serie de jornadas desfavorables para los activos financieros.

No obstante, explicó que la preocupación de los inversores no responde necesariamente a un rechazo al programa económico, sino a las dudas sobre su sostenibilidad y la disponibilidad de divisas para afrontar los vencimientos. “Tienen un temor de que en 2027 pierda Javier Milei o pierda este rumbo económico y venga uno alternativo”, señaló sobre las expectativas del mercado.

El economista cuestionó especialmente las reiteradas referencias oficiales a una supuesta disponibilidad de dólares para garantizar los pagos. Frente a los anuncios de una herramienta financiera de hasta 75.000 millones de dólares, sostuvo: “No lo tienen”. También puso en duda la consistencia de esas cifras: “Poco se debe andar cambiando tan amplificadamente la magnitud de los dólares, nadie sabe dónde están”.

Para Ferrari, el problema central es que, pese al fuerte ajuste fiscal y la contracción económica, el país todavía no dispone de las divisas necesarias para responder a todos sus compromisos financieros. “A pesar de semejante ajuste, de semejante recesión autoinducida, no se dispone de los dólares necesarios para dar respuesta a todos los requerimientos”, concluyó.