RDC: cómo reaccionó la prensa británica al discurso del Papa León XIV en su visita a Argentina

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Marcelo Justo analizó el impacto que tuvo en los medios británicos el discurso del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Según explicó, las distintas coberturas coincidieron en destacar las críticas del Pontífice al Gobierno de Javier Milei, aunque presentaron diferencias en sus enfoques y titulares.

“Los medios británicos también, tanto en Gran Bretaña como en Irlanda del Norte y en la República, también reflejan las duras críticas, ese es el consenso general, del Papa León catorce al gobierno argentino”, sostuvo Justo. En ese sentido, señaló que las diferencias entre las publicaciones estuvieron principalmente en los matices: “Lo que hay son matices en cada uno, que se ven sobre todo en los titulares”.

Cómo reflejaron los medios británicos las críticas del Papa León XIV a Milei

La agencia Reuters eligió una perspectiva internacional y vinculó el mensaje papal con la relación entre Milei y Donald Trump. The Guardian, en cambio, puso el foco en el programa económico: “El Papa León condena duramente las medidas de austeridad de Milei durante su visita a Argentina”. El subtítulo reforzó el mensaje sobre la necesidad de que la economía beneficie a todos.

The Times tituló sobre las críticas a la política de la motosierra, mientras que la BBC habló de un reproche velado a las medidas de austeridad. Por su parte, The Independent destacó el vínculo entre democracia y poder, y el Irish News resumió el mensaje con una frase contundente: “El Papa aterriza en Argentina y le dice a Milei que la gente, y no la economía, es lo más importante”.

Para Justo, más allá de las diferencias editoriales, hubo una coincidencia central: “En todos coincide más o menos en cubrir. Lo que se dijo simplemente cambian un poco los tonos, los matices y el peso que le dan a cada una de las cosas”.

Milei aplaudió las críticas del Papa, pero evitó asumir los cuestionamientos

Después del acto en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei dijo que respetaba al Santo Padre, pero evitó interpretar sus palabras por la supuesta mezquindad de la política argentina. Al respecto, Justo cuestionó que “no hay en ningún momento una aceptación de que, por ahí no es el momento, pero no hay una aceptación de, bueno, esto habría que arreglarlo”.

También criticó que distintos dirigentes utilizaran el discurso para intercambiar reproches partidarios: “Tomar esto desde la política coyuntural y partidaria en lugar de ver la dimensión, la dimensión de las palabras, en este caso, del Santo Padre”.