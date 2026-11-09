RDC: el compromiso con la responsabilidad fiscal que manifestó Lula en su cadena nacional no le alcanzó a los mercados

En otro segmento de Ronda de Corresponsales por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó el discurso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su intento de equilibrar las demandas del mercado financiero con los compromisos sociales de su gobierno.

“Y el discurso de Lula fue un excelente discurso, concreto, específico, donde subrayó y le dio más valor temporal, o sea, más tiempo, quiero decir, a los temas sociales que a los temas que le piden desde el sector económico, desde el establecimiento económico”, señaló Gosman. La periodista destacó que el mandatario priorizó las cuestiones sociales sin dejar de hacer referencia a la responsabilidad fiscal.

La responsabilidad fiscal y los compromisos sociales de Lula

La periodista destacó que Lula ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal, aunque sin resignar las políticas destinadas a los sectores más vulnerables. “Dijo en este discurso que él se compromete con la responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir responsabilidad fiscal? No hace falta que lo aclaremos, pero es un control de gastos sin por eso afectar a los sectores sociales a donde apunta Lula”.

En ese sentido, subrayó que el objetivo del presidente brasileño es controlar las cuentas públicas sin incumplir sus compromisos electorales: “Entonces, sin por eso dejar de cumplir las promesas que hizo Lula”.

El mercado financiero cuestionó la falta de un plan de ajuste

Pese a las señales de moderación fiscal, la respuesta de los inversores no fue la esperada por el Gobierno de Brasil. Según Gosman, el discurso no alcanzó para generar confianza en el sector financiero, que reclamó medidas concretas de reducción del gasto público. “Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que para los inversores no alcanzó”, resumió en +Perfil.

La periodista explicó que una parte del mercado había apostado fuertemente por una victoria de Flavio Bolsonaro, a quien atribuía una orientación económica diferente de la propuesta por Lula. “Bueno, pero para el sector financiero sin duda el tijeretazo del que había hablado Flávio Bolsonaro tenía mucha importancia”, afirmó.

Gosman aclaró que ese planteo incluía una prioridad para el destino de los recursos del Estado brasileño: “Porque entre otras cosas reservaba los dineros del Estado brasileño para pagar los bonos de la deuda, los bonos de la deuda pública, que no son deuda extranjera, sino pública en reales”.

La reacción posterior al discurso presidencial dejó en evidencia las diferencias entre el Gobierno y los inversores. “No fue poco, incluso llegaron a decir que no confiaban en lo que había dicho el presidente, porque no habían mostrado un programa real de corte de gastos, corte de gastos tijeretazo”, explicó.