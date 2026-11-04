RDC: El dueño de Zara desplazó al magnate de Louis Vuitton y se consolidó como el hombre más rico de Europa

Amancio Ortega, fundador de Inditex y dueño de Zara, concentra el 41% de la riqueza acumulada por las 100 personas más ricas de España. Su patrimonio alcanza los 125.200 millones de euros, luego de registrar un crecimiento del 16%, una cifra que lo consolida como la mayor fortuna de Europa y lo ubica por encima de Bernard Arnault, el empresario detrás del grupo de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy.

El dato fue presentado por el periodista Marcelo Molina en diálogo con Jorge Elías, en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, para ingresar al listado se necesita un patrimonio mínimo de 510 millones de euros y, por primera vez, los integrantes de la clasificación superan en conjunto los 300.000 millones de euros. La edad promedio de los principales millonarios españoles es de 70 años.

El dueño de Zara supera al magnate del lujo

La fortuna de Ortega sobresale incluso frente a compañías asociadas con productos de alto precio. “Estamos hablando de una empresa que fabrica ropa que, por lo menos en España, es muy económica como Zara, y le está ganando a una marca de ultralujo como es Louis Vuitton, Moët Chandon, Givenchy y todo ese tipo de marcas”, señaló Molina.

El empresario gallego, de 90 años, mantiene además un perfil personal discreto. Según contó el periodista, vive en el mismo departamento de La Coruña desde que fundó la empresa, una característica que contrasta con la dimensión internacional del grupo que construyó.

En el segundo puesto aparece Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, con un patrimonio de 11.500 millones de euros. El tercer lugar corresponde al presidente de Mercadona, la cadena de supermercados más conocida de España, mientras que en el séptimo puesto figura Florentino Pérez, titular del Real Madrid, cuya fortuna creció un 58% hasta alcanzar los 4.900 millones de euros.

Solo 26 mujeres entre las 100 mayores fortunas

Otro dato del ranking es la escasa presencia femenina: 26 de las 100 personas más ricas son mujeres. Molina señaló que todas están vinculadas con familias empresarias, ya sea como esposas, hijas o hermanas de quienes construyeron esos patrimonios.

El periodista identificó dos casos con características particulares. Uno es el de Ana Botín, integrante de la familia propietaria del Banco Santander, pero que además tiene un papel activo en la gestión de la compañía. El otro es el de Elena Reboredo, quien asumió la presidencia de Prosegur y, según destacó Molina, convirtió a la empresa de seguridad en el gigante que es actualmente.

La lista también incluye al empresario más joven entre los 100 principales millonarios: Enrique Riquelme, de 37 años. El periodista recordó que había intentado desplazar a Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid realizadas unos meses antes y que ahora aparece en el puesto 90 del ranking.

Galicia concentra la mayor riqueza, por encima de Madrid y Cataluña

La distribución geográfica de las grandes fortunas españolas muestra otra particularidad. Madrid concentra a 33 de las 100 personas más ricas, con un patrimonio conjunto de 54.000 millones de euros, mientras que Cataluña reúne a 26 integrantes del listado.

Sin embargo, la región que acumula el mayor volumen de riqueza es Galicia, pese a tener menos millonarios que las otras dos comunidades. Según los datos mencionados por Molina, su patrimonio total triplica al de Madrid y quintuplica al de Cataluña, una concentración explicada en buena medida por el peso de la familia Ortega.

Durante la entrevista, Jorge Elías resumió ese fenómeno con una referencia al “efecto Inditex”: el peso de la compañía fundada por Ortega no solo define la cima del ranking individual, sino que también modifica el mapa territorial de las mayores fortunas de España.