Louis Vuitton entra al top 10 de las empresas más valiosas del mundo

LVMH, la mayor empresa de Europa por valor de mercado, ingresó a la lista de las 10 compañías más valiosas del mundo.

Gracias a un aumento de las ventas durante el primer trimestre, el precio de la acción se disparó un 5% el jueves, acumulando un alza del 29% en el año. Esto, sumado a la apreciación del euro frente al dólar, elevó la capitalización bursátil de LVMH a US$486.000 millones, ubicándola brevemente como la décima compañía más valiosa del mundo. Si alcanzara los US$500.000 millones, se convertiría en la primera empresa europea en lograr ese hito.

“Esto ilustra el auge de los ricos en todo el mundo, de una sociedad polarizada”, afirmó Gilles Guibout, responsable de estrategias de renta variable europea de AXA Investment Managers. “El sector del lujo está experimentando, por tanto, un fuerte crecimiento”.

La casa Dior tiene nueva directora, Delphine la hija del multimillonario Bernard Arnault

Para un número cada vez mayor de inversionistas, LVMH y sus rivales franceses del lujo son para el mercado bursátil europeo lo que han sido las grandes tecnológicas para el mercado estadounidense: empresas dominantes cuyo crecimiento se mantiene a pesar de los altibajos de la economía. En la última década, las acciones de LVMH y Hermes International han rendido en promedio más de un 20% anual, y las de Kering, un 16%. En contraste, el índice Stoxx Europe 600 va muy rezagado, con solo un 8,3% anual.

“Siempre hemos invertido en tecnología y lujo, pero la ventaja del lujo sobre la tecnología es que, aunque existen riesgos, la interrupción y la obsolescencia son menores”, dijo Guibout.

Louis Vuitton vestirá a personajes del juego League of Legends

Las sólidas ventas de bolsos Louis Vuitton y champán Moët Chandon, que han impulsado el precio de las acciones de LVMH, también han aumentado la riqueza de su fundador, Bernard Arnault, quien, con una fortuna de US$198.000 millones, es la persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El catalizador del crecimiento de la industria del lujo este año, como en muchos años recientes, es China. Los compradores chinos están derrochando en bolsos y joyas de lujo. El aumento de las ventas de LVMH demuestra que la demanda de productos costosos no ha disminuido a pesar de la desaceleración económica mundial.

El repunte de las acciones de empresas de productos de lujo ha consolidado la posición de París como el mayor mercado bursátil de Europa, eclipsando a Londres. El índice de referencia CAC 40 se encuentra en una racha récord, con ganancias de más del 15% este año, superando a otros grandes mercados.

Las recientes alzas han llevado la valoración de LVMH a 26 veces las ganancias futuras, el doble que el CAC 40. Esto no preocupa a Nicolas Domont, gestor de fondos de Optigestion en París.

“Se ha convertido en una acción imprescindible”, dijo Domont. “Si sigue teniendo esta rentabilidad, no tengo ningún problema en pagar la prima”.

Los escépticos afirman que la durabilidad de las ventas de lujo aún no ha sido puesta a prueba en los últimos años por una larga recesión económica. En una recesión, es probable que todos los compradores, salvo los más adinerados, frenen su gasto, afirman.

“Me equivoqué al aconsejar a mis clientes que se mantuvieran alejados del lujo, pero estoy convencido (y obstinado) de que algo tiene que ceder y que la relación riesgo-recompensa sigue siendo desfavorable”, escribió el jueves Laurent Lamagnere, analista de Alphavalue SAS en París, en una nota a clientes. “Todavía no me convence la idea de que el lujo sea inmune al consumo”.