RDC: España pidió investigar a TikTok tras detectar cientos de perfiles con material de abuso sexual infantil

El Gobierno de España puso a TikTok bajo presión después de detectar cientos de perfiles que difundían material de abuso sexual infantil. El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía General del Estado que intervenga y pidió una reunión urgente con los responsables de la plataforma en el país, tras conocerse una investigación que registró 48 millones de visualizaciones de ese contenido.

El corresponsal Marcelo Molina abordó el caso en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, una investigación de la plataforma periodística de verificación Maldita.es identificó, durante 35 días (entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre), 231 perfiles y 1.183 publicaciones con contenido explícito de abuso sexual a menores.

231 perfiles y una respuesta insuficiente de TikTok

La investigación también detectó que algunas cuentas derivaban a los usuarios hacia otras plataformas, como Telegram y Zangi, donde se encontraron perfiles activos dedicados a la compra y venta de material de abuso sexual infantil. Tras las denuncias, se pidió a TikTok que eliminara esos contenidos, pero la respuesta fue limitada.

“TikTok sólo borró cinco y bloqueó 13 en España. Del resto, no respondió”, detalló Molina. Además, señaló que, según la información relevada, el 58% de los contenidos denunciados habría sido considerado por la plataforma como material que no infringía sus normas ni la ley.

El corresponsal advirtió que, incluso después de las primeras denuncias, muchas de esas cuentas continuaban accesibles. “Había documentado 231 perfiles con contenido explícito en funcionamiento”, remarcó.

Por qué España no puede bloquear TikTok de inmediato

Aunque el Gobierno español elevó el tono de sus reclamos, prohibir o restringir el acceso a TikTok no depende exclusivamente de una decisión nacional. Molina explicó que las medidas contra estas plataformas deben ajustarse al marco regulatorio europeo y que cualquier iniciativa requiere una fundamentación sólida.

“La decisión pasa por Bruselas, no pasa por el país. Y para eso lo tiene que fundamentar muy bien”, explicó. La Comisión Europea puede investigar, exigir correcciones e imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial, mientras que las restricciones temporales de acceso son consideradas un último recurso y requieren condiciones estrictas e intervención judicial.

“Por ahora no deja de ser una amenaza”, evaluó el periodista. También señaló que las cuentas pueden cambiar sus direcciones IP y continuar funcionando, lo que vuelve todavía más difícil impedir su actividad.

El mecanismo para captar chicos a través de videojuegos

Uno de los aspectos más preocupantes que describió Molina es la forma en que algunas redes se acercan a los menores. Según explicó, los contactos pueden comenzar en plataformas de videojuegos, mediante regalos de monedas virtuales, herramientas, ropa u otros beneficios que permiten mejorar la experiencia de juego.

El supuesto compañero de partida puede no ser otro chico, sino una persona vinculada a una red que busca generar confianza. “Hay chicos de 6, 7, 8, 9 años que toman como a ese amigo virtual que tanto les regala”, relató Molina. Una vez construida esa relación, los trasladan a otras aplicaciones.

“Ahí es donde empieza el problema más grave”, advirtió. El objetivo, explicó, es llevarlos a espacios menos vigilados, donde resulta más difícil detectar los abusos y la circulación del material.

Molina también señaló que hubo detenciones en Argentina vinculadas con este tipo de hechos. Además, subrayó la dimensión del problema: los 48 millones de visualizaciones registrados por la investigación no corresponden solamente a España, sino que se contabilizaron en todo el mundo.