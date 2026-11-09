RDC: Irlanda investiga posibles amenazas de guerra híbrida y se prepara para una cumbre clave de la Unión Europea

La República de Irlanda enfrenta un escenario de creciente preocupación por posibles acciones de guerra híbrida, en medio de amenazas contra aerolíneas, instituciones educativas y supermercados. La situación cobra especial relevancia ante la próxima cumbre de la Unión Europea, que comenzará este jueves y tendrá un encuentro informal de jefes de Estado el viernes.

En diálogo con Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Marcelo Justo explicó que el diario británico The Sunday Times presentó el episodio como una posible operación de guerra híbrida contra Irlanda. «Los servicios de seguridad de la República creen que el Kremlin está detrás de esa ola de amenazas de atentados que hubo contra unas 50 líneas aéreas en Europa», señaló.

Ucrania y los intereses estratégicos detrás de la preocupación irlandesa

Las advertencias también alcanzaron a compañías aéreas irlandesas y a establecimientos dentro del territorio nacional. Entre los posibles objetivos mencionados figuran escuelas y supermercados, lo que amplía la preocupación de las autoridades por eventuales acciones de desestabilización.

La cuestión de Ucrania constituye otro elemento central de este escenario. El presidente Volodímir Zelenski participará de la cumbre europea, mientras que Irlanda ratificó su respaldo a Kiev. El primer ministro Michael Martin manifestó que Ucrania será una prioridad durante los seis meses en los que su país ejercerá la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Justo explicó que, además de las razones políticas y diplomáticas, existen intereses económicos y militares que convierten a Irlanda en un territorio estratégico. «La proximidad de la República de Irlanda con una red de cables submarinos que están dentro de su territorio marítimo» representa uno de los factores de mayor relevancia.

A esto se suma la presencia de infraestructura tecnológica de grandes compañías internacionales. «Muchos de los centros de data de Google, Amazon y Microsoft se encuentran ahí en la República de Irlanda», destacó el corresponsal. La concentración de estas instalaciones y de las conexiones submarinas refuerza la importancia estratégica del país en materia de seguridad digital y comunicaciones.

El conflicto policial suma tensión durante la cumbre europea

A las preocupaciones de seguridad se agrega un conflicto laboral que podría complicar el desarrollo de las actividades oficiales. La Policía irlandesa tiene previsto trabajar a reglamento durante el jueves y el viernes, precisamente cuando se realizarán los principales encuentros de la cumbre.

De acuerdo con Justo, «un 90% de los miembros del sindicato de la Garda y de la Policía de la República votaron a favor de esta acción». La medida responde al malestar por las condiciones laborales, el pago de horas extras y otros reclamos pendientes.

«Se van a expresar justito este jueves y este viernes cuando se produce esta cumbre», advirtió el periodista.

De esta manera, Irlanda deberá afrontar al mismo tiempo las alertas por posibles amenazas externas, la protección de infraestructura estratégica y un conflicto dentro de sus fuerzas policiales. La combinación de estos factores coloca la seguridad del país bajo especial atención internacional.