RDC: la crisis financiera de Paraguay encendió las alarmas de las empresas brasileñas que operan en el país

La crisis financiera que atraviesa Paraguay empieza a generar preocupación más allá de sus fronteras, especialmente en Brasil. El impacto alcanza a las empresas brasileñas que desarrollan sus actividades en territorio paraguayo y que ahora siguen con incertidumbre la evolución de la economía y las posibles consecuencias sobre sus negocios. En diálogo con RDC por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman detalló que «hay 90 empresas brasileñas que tienen su residencia en Paraguay, que trabajan en Paraguay».

Durante años, Paraguay ofreció condiciones fiscales favorables que incentivaron la llegada de capitales brasileños. «Tenían beneficios positivos muy grandes, o sea, reducción de impuestos significativos», señaló Gosman al explicar uno de los principales motivos que impulsaron la radicación de estas compañías.

Los vínculos económicos entre Brasil y Paraguay, bajo presión

Los incentivos fiscales también contribuyeron a fortalecer los vínculos económicos y políticos entre ambos países. Gosman recordó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantenía una relación cercana con Santiago Peña durante sus encuentros bilaterales.

Sin embargo, el derrumbe financiero modificó las perspectivas. Las empresas brasileñas comenzaron a organizarse para manifestar su preocupación ante el escenario que podría abrirse si la crisis se profundiza.

Empresas brasileñas en Paraguay: temor a la recesión y a la caída de las inversiones

Entre los principales riesgos aparece una posible contracción de la actividad económica paraguaya. Una caída de las inversiones y del consumo, sumada a una eventual recesión, podría afectar directamente las operaciones y las perspectivas comerciales de estas compañías.

«Hubo una organización de todas estas empresas que expresaron su temor por lo que pueda pasar a futuro», explicó Gosman. En ese sentido, advirtió que «una caída de la inversión, una caída del consumo, una recesión muy importante en Paraguay» tendría consecuencias significativas para las firmas brasileñas.

Aunque están radicadas en Paraguay, muchas de estas empresas tienen una fuerte orientación exportadora. «Son brasileñas en Paraguay, pero básicamente apuestan a las exportaciones agresivas», precisó la periodista. Por ese motivo, la evolución de la economía paraguaya resulta determinante para el desarrollo de sus negocios.

La incertidumbre también dificulta la planificación empresarial. Según Gosman, las compañías atraviesan un momento en el que no encuentran certezas para definir sus próximos pasos. «Están en un punto en el que no hay nada, que no saben qué hacer, no van ni para un lado ni para el otro», describió.

El giro inesperado de la economía paraguaya

La rapidez con la que se desencadenó la crisis sorprendió incluso a los actores económicos de la región. Hasta pocos días antes, Paraguay era considerado una economía próspera y Santiago Peña recibía elogios del mundo financiero.

El escenario cambió en apenas unos días, luego del colapso del Ueno Bank. Durante la entrevista también se mencionaron versiones sobre movimientos de fondos desde esa entidad hacia el Banco Nación de Argentina, aunque todavía no estaban claros sus alcances ni las circunstancias en que se habrían producido.

Para las empresas brasileñas, el desafío ahora es seguir la evolución de la crisis y evaluar sus posibles consecuencias sobre las inversiones. «Paraguay es parte del negocio», concluyó Gosman, al subrayar la importancia de la economía paraguaya para los intereses comerciales de Brasil.