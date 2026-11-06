RDC: Lula enfrenta una denuncia por presunto abuso de poder político durante la campaña electoral

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta un nuevo frente judicial luego de que el Partido Novo presentara una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por presunto abuso de poder político durante el proceso electoral. La denuncia apunta contra la fórmula presidencial integrada por Lula y Geraldo Alckmin y cuestiona una serie de medidas económicas y sociales adoptadas entre el 1 de enero y el 25 de octubre.

En diálogo con +Perfil, durante Ronda de Corresponsales (RDC), la periodista Eleonora Gosman explicó que el Partido Novo es una fuerza política de centro-derecha, con una orientación más cercana a la derecha, que participó de las últimas elecciones presidenciales con una candidatura que obtuvo apenas el 3% de los votos. La presentación judicial fue aceptada por el organismo electoral, que deberá determinar si avanza con el proceso.

El Partido Novo denunció a Lula por presunto abuso de poder político

“Lo que hicieron los de este partido es presentar una demanda ante el Tribunal Superior Electoral, diciendo que había un abuso de poder político”, explicó la periodista.

El organismo electoral aceptó tramitar la presentación al considerar que los argumentos planteados tenían elementos suficientes para justificar su análisis. Entre los cuestionamientos aparece la ampliación de beneficios sociales, particularmente el programa Bolsa Familia, cuyo aumento también se produjo entre la primera y la segunda vuelta electoral. Para el Partido Novo, estas decisiones habrían representado una utilización política de recursos públicos con impacto sobre el escenario electoral.

Gosman precisó que la denuncia calcula que las medidas cuestionadas representaron un desembolso de aproximadamente 73.000 millones de reales. “Eso es considerado un abuso político de parte de este partido”, señaló al describir los fundamentos de la presentación.

El nuevo escenario parlamentario y la posibilidad de un impeachment

La continuidad de la causa dependerá de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que tiene dos alternativas: avanzar con el proceso o desestimarlo. Sin embargo, Gosman advirtió que el expediente no debe interpretarse únicamente desde una perspectiva jurídica, ya que también puede convertirse en una herramienta de presión política.

“No es un tema simple, porque va a depender de muchos factores. Son formas de presión política”, sostuvo.

En ese sentido, la periodista destacó que Lula cuenta actualmente con una ventaja institucional: durante los últimos cuatro años, su gobierno logró negociar con un Parlamento que respondió, en distintos momentos, a sus necesidades políticas.

Sin embargo, el panorama podría modificarse con la renovación legislativa y la incorporación de 121 diputados pertenecientes al Partido Liberal, una fuerza opositora que podría alterar los equilibrios parlamentarios. “Eso te da un margen, o le da un margen, para que este tema siga rodando y siga siendo factor de presión”, advirtió Gosman.

La periodista también recordó el antecedente de Dilma Rousseff, cuyo gobierno terminó atravesado por un proceso de impeachment. En ese marco, planteó que las denuncias judiciales pueden adquirir una dimensión institucional mucho mayor cuando coinciden con disputas políticas y cambios en la composición del Congreso.

“Siempre, en general, estas cosas tienden a poder instalar un impeachment, como fue el caso de Dilma Rousseff. Pero depende de muchos factores”, concluyó.