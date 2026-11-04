RDC: Milei esquiva la inauguración de la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con Santiago Abascal

La Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid quedó marcada por la participación reducida de jefes de Estado y por la expectativa en torno a Javier Milei, quien no tiene previstas reuniones con el rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario argentino tampoco participará de los principales actos oficiales de la jornada inaugural: la ceremonia en el Teatro Real y la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En diálogo con Jorge Elías en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina señaló que apenas 10 de los 22 mandatarios convocados participan de la cumbre. También destacó la ausencia de varios referentes progresistas y la presencia de dirigentes de derecha y ultraderecha, en un encuentro atravesado por las diferencias políticas entre los gobiernos de la región.

Milei se reúne con Abascal y evita los actos oficiales

La agenda del Presidente argentino incluye una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, prevista para las 22.30, según detalló Molina. De esta manera, Milei no coincidirá con Sánchez durante la inauguración ni durante la cena protocolar que ofrecen los reyes de España.

“Hoy no va a ninguno de los dos actos”, explicó el corresponsal al describir la agenda del mandatario. La posibilidad de un encuentro con el jefe del Gobierno español queda así postergada para el plenario de la cumbre, previsto para la mañana siguiente.

El conductor Jorge Elías observó que la foto oficial de familia ya se realizó durante la jornada inaugural y que, por lo tanto, esa instancia de acercamiento protocolar entre los líderes quedó atrás. “Esa oportunidad de acercamiento me parece que aquí terminó”, sostuvo, al señalar que el rey no participaría de las actividades del día siguiente.

El discurso de Milei y la expectativa por un cruce con Sánchez

La atención estará puesta en el plenario, cuando los mandatarios tendrán ocho minutos cada uno para pronunciar sus discursos. Según las previsiones mencionadas durante la cobertura, Milei podría hablar alrededor de las diez de la mañana en España, aunque el horario dependerá del orden de las intervenciones.

Molina anticipó que habrá especial interés en los gestos entre el Presidente argentino y Sánchez. “A ver si se saluda o no se saluda con Sánchez”, planteó, y agregó que también habrá expectativa por el contenido del mensaje de Milei.

En particular, el periodista señaló que se seguirá de cerca si el mandatario argentino vuelve a lanzar críticas o insultos contra el presidente español, como ocurrió en una oportunidad anterior. “Hay mucha expectativa con eso”, resumió.

La llegada sorpresiva de Zelenski alteró la agenda

Otro de los acontecimientos destacados fue la llegada inesperada a Madrid del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien, según Molina, no tenía prevista su participación en la cumbre. Aunque no formará parte del encuentro, el corresponsal indicó que ya tenía organizadas reuniones con el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y otros mandatarios.

“Se presume que pidiendo más recursos militares”, explicó Molina sobre el objetivo de esos encuentros. La visita sumó un componente diplomático inesperado a una cumbre que, con una asistencia limitada de presidentes, concentra buena parte de su atención en las posiciones políticas y los gestos de sus participantes.