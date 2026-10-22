Para cerrar su gira por España, Javier Milei reconoció que su gobierno cometió errores y que algunas decisiones podrían haberse ejecutado mejor, aunque defendió los resultados de su programa económico. “Seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor”, admitió durante una entrevista con Fernando González, publicada por El Observador, en Madrid. El reportaje lo brindó este miércoles antes de partir de regreso a la Argentina.

“Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, afirmó el jefe de Estado al referirse a los indicadores sociales. Según planteó, durante los 30 meses de su gobierno, la pobreza pasó del 57% al 32%, mientras que la indigencia se redujo al 7% y el porcentaje de niños pobres descendió del 70% al 42%.

"Creer que podés arreglar todo en cuatro años, o en ocho años, es mentirle a la gente", dijo Milei. En ese sentido, aseguró que está cumpliendo los objetivos que se había propuesto en materia de crecimiento económico y reducción de la inflación.

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El mandatario también reconoció que le gustaría que la recuperación avanzara a mayor velocidad. “La dirección es la correcta. Ahora, me gustaría que fuera mucho más rápido. Podríamos ser mucho más rápidos”, admitió. Sin embargo, otra vez, justificó las dificultades para acelerar el proceso al señalar que el Gobierno debe afrontar las consecuencias de las políticas económicas anteriores y los efectos del contexto internacional.

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Al explicar por qué todavía hay argentinos que no logran llegar a fin de mes, Milei culpó al "populismo" que consumió el capital disponible. Y argumentó que ahora es necesario reconstruirlo mediante inversiones, ahorro y mejoras en la productividad.

"Lo voy a poner en un ejemplo. Suponete que vos tenés tu casa, hipotecas tu casa y te vas con toda tu familia a pasear por todos los lugares del mundo. En el medio te quedaste sin trabajo, dejaste de generar caja. Consecuentemente, te empezás a comer la de haber puesto tu casa en hipoteca y llega un momento que se te termina. Bueno, ahora tenés que pagar la deuda con el banco y no tenés plata. ¿Qué te va a pasar? Te vas a quedar sin casa. Ya te quedaste sin trabajo. Vas a tener que trabajar de lo que puedas. Esas son las consecuencias de haberte comido el capital", sostuvo.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad. Pero vamos por el buen camino”, comentó el mandatario. En esa línea, insistió en que la salida de la crisis depende del crecimiento económico y volvió a defender el rumbo de su gestión.

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Milei dijo confiar en que los argentinos no quieran regresar a las políticas que, según él, condujeron al país al estancamiento, la inflación y la pobreza. "Con buenos, con malos, con distintos modales, con distinta sensibilidad, pero son todos lo mismo. Son todos el partido del Estado, son todos la decadencia y son todas personas que vienen fracasando sistemáticamente en los últimos 40 años y son ideas que vienen fracasando en Argentina en los últimos 100 años", expresó sobre el arco político.

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"Mirá la inflación. Voy a ser el primer presidente que, en su mandato, tenga menor inflación que la que recibió", señaló el libertario. "Las cosas buenas vos las elegís más allá de si vas a ver o no el resultado de corto plazo. La pregunta es cuando vos, si hoy te ponés a plantar un árbol, ¿lo estás haciendo por vos o por tus nietos?", sostuvo.

Milei también afirmó que su proyecto constituye el único programa liberal en la historia reciente del país y reivindicó el resultado electoral de La Libertad Avanza en 2025, cuando, según recordó, obtuvo el 41% de los votos y una diferencia de 17 puntos sobre el kirchnerismo. En caso de conseguir un resultado similar en 2027, el mandatario anticipó una aceleración de las reformas económicas. “Prepárense porque, en seis meses, la economía argentina no la van a reconocer”, prometió.

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También se refirió a la posibilidad de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque señaló que el tema está a cargo del área política del Gobierno, manifestó confianza en que no se realicen.

La relación con España, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI

Durante su visita a Madrid, Milei también amplió sus descalificaciones para el presidente de España, Pedro Sánchez. En ese marco, acusó al socialismo español de intentar controlar las instituciones y sostuvo que su enfrentamiento responde a una disputa ideológica. “Yo no hago estas cosas por cálculo político, por rédito político, yo no estoy en esa miseria”, afirmó al explicar su decisión de defender las ideas liberales fuera de Argentina.

El mandatario, que mantuvo encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se comunicó por videollamada con el dirigente de Vox Santiago Abascal, evitó emitir una opinión sobre Alberto Núñez Feijóo: "Me parece irresponsable de mi parte dar una opinión si todavía no he tenido la posibilidad de hablar con él de manera directa. Pero entiendo la pelea que está dando y yo sé lo difícil que es tener que lidiar con la mafia del Socialismo del siglo XXI. Así es que, ya solo por eso, tiene mi respeto".

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En cambio, expresó una valoración positiva del rey Felipe VI y aseguró mantener una buena relación con el monarca. Consultado sobre su eventual participación en la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre en Madrid, respondió que el Gobierno todavía estaba resolviendo cuestiones de agenda.

Malvinas: Milei defendió su estrategia de presión económica sobre el Reino Unido

El Presidente ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas y aseguró que su Gobierno no recurrirá a la vía militar. “Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando”, afirmó y agregó: "Las Malvinas son argentinas por derecho, por historia y por geografía".

Según explicó, la estrategia de su administración consiste en utilizar el crecimiento económico argentino y el desarrollo energético como herramientas de presión. En particular, mencionó a Vaca Muerta y sostuvo que el potencial de inversiones en el continente puede modificar los incentivos de quienes evalúan desarrollar actividades económicas en las islas.

Milei aseguró que el Gobierno está llevando al Reino Unido a negociar y afirmó que Argentina continuará presionando hasta recuperar el territorio. También sostuvo que su administración es la que más hizo por la causa Malvinas en los últimos 40 años. "Gran Bretaña tiene un montón de problemas, económicos, demográficos, problemas migratorios. Y mientras que los otros se ponían a hacer un reclamo tipo barrabravas, de descerebrados, nosotros decidimos jugar al ajedrez. Y los estamos arrinconando todo el tiempo, y vamos a seguir así. No vamos a parar hasta que nos devuelvan las islas", sostuvo.

Milei defendió su respuesta a una periodista y volvió a cuestionar a Cristina Kirchner

La entrevista también abordó el cruce que el Presidente había protagonizado con una periodista española. Milei negó que se hubiera tratado de un altercado y sostuvo que simplemente respondió a una pregunta que consideró intelectualmente limitada y políticamente sesgada. “Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir”, afirmó. Y agregó que continuará defendiendo sus ideas, aunque sus respuestas generen críticas.

En relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario rechazó que pueda volver a competir por la Presidencia: "La justicia determinó que es una chorra y que además está inhabilitada para ejercer cargos públicos por chorra". También cuestionó a dirigentes y periodistas que plantearon la posibilidad de una nueva candidatura y defendió la independencia del Poder Judicial.

"Yo no molesto nunca a la justicia. Ni siquiera molesto al Congreso. Puedo discutir fuerte. Esto es lo mismo que la discusión con los periodistas. Si yo agarro a los periodistas mintiendo, les voy a decir un montón de barbaridades", sostuvo, "Vos podés decir lo que quieras. Y yo tengo todo el derecho del mundo de contestarte. Y ni siquiera uso los medios del Estado para contestarte, porque mi cuenta de Twitter sigue siendo la misma. Sigue siendo la del economista. Sigo usando mi cuenta de Instagram o mis cuentas de Facebook y son las mismas cuentas que tenía antes", dijo la persona con más poder en el país.

RM/ff