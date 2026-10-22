Desaparición de Nancy Godoy: ya son cinco los detenidos y apuntan al capataz de la estancia

Otros dos trabajadores de la estancia El Curupí fueron detenidos por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años cuyo rastro se perdió hace más de dos semanas en Corrientes. Con cinco sospechosos arrestados, los investigadores apuntan al capataz Ireneo Zarza como presunto autor material del ataque que habría terminado con la vida de la docente, cuyo cuerpo todavía no fue hallado.

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy sumó nuevos elementos en las últimas horas a partir de los testimonios recogidos en el expediente. Según fuentes judiciales citadas por Clarín, los investigadores concentran sus sospechas en Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde trabajaba la maestra rural.

La pesquisa ubica a Zarza en las horas previas a la desaparición de Godoy, en un puesto conocido como "tapera", situado a unos 150 metros de la escuela. Según los testimonios incorporados a la causa, el trabajador rural solía pasar algunas noches allí o ingerir bebidas destiladas, y el consumo de alcohol lo volvía agresivo.

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Otro de los elementos que los investigadores buscan esclarecer es el rol de Rosa Leguizamón, quien vivía cerca de la escuela y era la encargada de acompañar a Godoy desde el Puesto 9 de la estancia hasta el establecimiento educativo, un trayecto que realizaban a caballo. La hipótesis fiscal sostiene que la mujer podría haber facilitado el crimen.

De acuerdo con esa línea de investigación, Leguizamón le habría dicho a la docente que no podría regresar ese fin de semana a Esquina porque nadie viajaría desde la estancia. También habría dado información falsa sobre la fecha en que tenía previsto asistir a una fiesta de doma en Sauce, localidad donde estudian sus hijos.

La situación de la mujer se complicó después de que la Justicia allanara su vivienda en Sauce. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una campera negra y un par de alpargatas que podrían pertenecer a la maestra desaparecida. Los elementos serán exhibidos este jueves a los familiares de Godoy para que intenten reconocerlos.

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Además, fuentes vinculadas a la causa señalaron inconsistencias en las explicaciones de Leguizamón sobre sus movimientos durante el fin de semana. La mujer había declarado que el viernes había viajado a Sauce, pero el sábado les envió un mensaje a los propietarios de El Curupí para informarles que no se encontraba bien y que buscaría asistencia médica.

Los investigadores también sospechan que le habría mentido a Godoy sobre la imposibilidad de viajar a Esquina por falta de movilidad. Ese viernes, uno de los hijos de los estancieros viajó a la ciudad.

Lo que todavía no está claro para los investigadores es el rol que jugó su marido en el caso. Nahuel Rojas es otro de los detenidos por "encubrimiento agravado". En uno de los videos se ve a Rojas romper una ventana de la escuela con su machete pese a que en la puerta de acceso estaba colocada del lado de afuera la llave.



Durante la jornada de este jueves, los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima, con el fin de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se están profundizan los rastrillajes.

Este jueves declararán otros dos peones que trabajaban en la estancia junto a Zarza. El capataz esgrimió una coartada que aún no pudo ser corroborada. Dijo que el fin de semana lo pasó en la casa de sus suegros, que viven en una zona alejada de la escuela, pero ya se constató que la vivienda de esa pareja está a menos de un kilómetro.

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Además, en cercanías de la escuela se halló durante los rastrillajes una boina que Zarza habría reconocido como propia ante los policías que lo fueron a buscar, aunque luego prefirió mantenerse en silencio en la Fiscalía. Esa prenda sería exhibida también a otros peones de la estancia para que la reconozcan.

El capataz estuvo cerca de quebrarse durante su paso por la Fiscalía, pero finalmente optó por no declarar por recomendación de un abogado al que habría consultado horas antes. Su versión sobre lo ocurrido durante el fin de semana todavía no pudo ser corroborada.

El último contacto de Nancy con su familia, que vive en Esquina, fue el 7 de octubre, a las 20.45 aproximadamente. La maestra le contó a su hijo que había llegado bien a la estancia, que se encuentra en un lugar de difícil acceso.

Los propietarios del establecimiento rural se encargaban de trasladarla desde Esquina hasta una zona conocida como Puesto 9, desde donde seguía viaje a lomo de caballo durante una hora y media. La encargada de acompañarla en ese recorrido era Rosa Leguizamón.

RM/AF