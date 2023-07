Siguen los femicidos y la impunidad ¿Hasta cuándo?

En las últimas semanas nuevamente en la crónica diaria ocurrieron femicidios en distintas provincias y localidades. El volumen de casos es grande y no se registra disminución, a pesar de los programas y actividades desarrollados y el aumento del presupuesto. Algunos casos como el de Cecilia en Resistencia, Chaco, tienen mucha repercusión mediática por involucrar a una familia, padres e hijo, de líderes sociales muy conocidos, asociados al gobernador de esa provincia, ellos con actividad política y figurar tanto el padre como la madre como candidatos en la elección de este año. La difusión del caso de Cecilia permitió que otros que no se habían informado o pasaron de-sapercibidos fueran informados por familiares y amigas. Según la última información, este año ya son catorce los femicidios en esa provincia.

Sumado a esto es importante también la cantidad de agresores liberados por falta de pruebas u otro motivo que se siguen conociendo. Así es como el dueño del departamento donde murió la mujer brasileña que se tiró del balcón fue rápidamente liberado, mientras aún no estaba ni está clara, ni se completó, la investigación, incluso con el antecedente de que se “limpió” el lugar antes de hacer la denuncia del caso. O por ejemplo, que se liberó también al hijo de una funcionaria judicial acusado por la muerte de su novia, aduciendo incapacidad debido a una “deficiencia mental”. A esto se suma otro hecho muy mediático como el video que difundió el actor Juan Darthés, exaltando su inocencia cuando sabemos que la Justicia brasileña no lo declaró inocente, sino que dijo que faltaban pruebas para incriminarlo, que no es lo mismo que declararlo inocente, como él y su abogado proclaman a viva voz.

Frente a esto la pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir matando a mujeres, niñas y mujeres trans? ¿Qué es lo que no hacemos bien? ¿Qué debemos preguntar a los candidatos? ¿Esto interesa para decidir votos? Lamentablemente, no parece ser éste un tema de interés de la ciudadanía a la hora de decidir el voto. La asociación poder político y violencia de género es muy habitual, los casos han sido muchos, pero parece que no dejan mella en quienes los experimentan. La ciudadanía se olvida. Pero esto aparenta no ser solamente para estos casos de violencia de género, sino en general pareciera ser una conducta de la ciudadanía de nuestro país y de la región frente a la corrupción que incluye esto.

Un estudio que realiza anualmente desde 2019 la Sociedad y el Consejo de las Américas en quince países de nuestra región, considerando catorce variables, en su última publicación evidencia que la mayoría de los países retrocedieron en sus prácticas en la capacidad de combatir la corrupción. En diez de los quince países estudiados el entorno anticorrupción es menos activo y movilizador que en años anteriores. Se observó que es menos probable que se persiga y criminalice la corrupción. En el ranking, Venezuela es el país que más retrocedió en todos estos años, donde se observa la menor autonomía de la división de poderes para controlar y penalizar y donde se facilita más la impunidad de los miembros de las elites políticas. Argentina bajó un lugar en relación con el año pasado, sobre todo en dos aspectos especiales: la sociedad civil y los medios, y la democracia y las instituciones políticas. Evidencia el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Las encuestas de opinión señalan que los votantes están más preocupados por la inflación que por la corrupción, por lo tanto va a ser difícil ampliar medidas para controlar la corrupción durante este período electoral. Finaliza el análisis del país indicando que los esfuerzos realizados para combatir el crimen organizado, especialmente en la provincia de Santa Fe, se debilitan y que esos grupos están usando métodos muy sofisticados, por eso proponen que el trabajo futuro se concentre en eso. Esto incluye la violencia de género, aunque es más amplio.