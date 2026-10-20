Buscan a Nancy Godoy en Corrientes: su caso expone los riesgos de enseñar en escuelas rurales

Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años, lleva dos semanas desaparecida tras salir de su casa en la ciudad de Esquina para dirigirse a la Escuela Provincial N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, de Malvinas, lo que generó un intenso operativo de rastrillaje y un profundo malestar en la comunidad educativa correntina.

La desaparición de Nancy, de quien no se tienen noticias desde la primera semana de octubre, no sólo movilizó a sus familiares y a las fuerzas provinciales encabezadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes, sino que también puso sobre la mesa las condiciones de extrema precariedad, aislamiento y peligro con las que los maestros rurales deben lidiar cotidianamente para garantizar la educación en los rincones más inaccesibles de la Argentina.

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El caso mantiene en vilo a la comunidad de Esquina, una localidad de unos 40 mil habitantes donde vive la familia de la docente. Godoy salió de su casa el martes 6 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, rumbo a la estancia El Curupí, desde donde debía continuar hasta la Escuela Rural. Para llegar al establecimiento tenía que atravesar caminos de tierra, bañados y sectores de difícil acceso, con un tramo de varias horas a caballo.

Allí trabajaba desde hacía tres meses como directora suplente y era la única docente, por lo que permanecía durante la semana en la escuela y regresaba a su casa los viernes, siempre que el estado de los caminos lo permitiera. Su último contacto con la familia fue el miércoles 7 de octubre y, desde entonces, no se sabe dónde está. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió, la Policía provincial amplió los rastrillajes en la zona.

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La búsqueda está a cargo de la Policía de Corrientes, bajo la dirección del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En las últimas horas, el fiscal general de la provincia, César Sotelo, dispuso reforzar la investigación con la incorporación de la fiscal María Andrea González, titular de la UFIC N° 3.

En paralelo, la familia reclama respuestas sobre las circunstancias de la desaparición y cuestiona las demoras que, según advirtieron públicamente, hubo en el inicio del operativo.

El último viaje de Nancy Godoy a la escuela rural

La rutina de Nancy comenzaba mucho antes de llegar al aula. El recorrido incluía distintos medios de transporte y la colaboración de varias personas.

Según la reconstrucción difundida por medios locales, Lourdes, encargada de la estancia El Curupí, la trasladaba en camioneta desde Esquina hasta la entrada del establecimiento rural.

Primero recorrían unos cinco kilómetros hasta la Ruta Nacional 12, luego continuaban por la Ruta Provincial 59 y finalmente atravesaban aproximadamente 30 kilómetros de camino de tierra hasta la tranquera de la estancia.

Desde allí comenzaba la parte más difícil del viaje. Peones rurales la llevaban a caballo hasta otro puesto, donde la esperaba Rosa Leguizamón, una puestera que completaba el traslado hasta la escuela.

El trayecto podía demandar varias horas y se volvía todavía más complicado después de las lluvias, cuando los caminos quedaban anegados y los bañados dificultaban el paso.

Nancy Godoy debía recorrer kilómetros de caminos de tierra, atravesar bañados y viajar varias horas a caballo

El martes 6 de octubre, Nancy salió de su domicilio alrededor de las 6. Según relató su familia, llegó a la estancia y le avisó a su nuera Alejandra que estaba esperando a los peones que debían acompañarla a caballo hasta el establecimiento.

Al día siguiente, miércoles 7, a las 20.34, le envió un mensaje a su hijo Sebastián. Fue la última comunicación conocida con sus familiares. “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’”, contó.

En declaraciones a TN, Sebastián explicó que respondió más tarde, pero el mensaje ya no llegó al teléfono de su madre. “Siempre me respondía cortito”, recordó.

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Durante los días siguientes, la familia no recibió nuevas comunicaciones. En un principio, atribuyó el silencio a la falta de señal y al temporal que viene afectando a la región.

Con el paso de los días, la falta de noticias comenzó a generar preocupación.

El lunes 12 de octubre, después de las complicaciones provocadas por el temporal, se realizaron gestiones para comprobar si Nancy seguía en la escuela. Según la reconstrucción familiar, cuando llegaron al establecimiento encontraron la luz encendida, pero no había rastros de la docente.

Rosa Leguizamón también se acercó al lugar, registró imágenes del interior y se comunicó con Alejandra Obertello, una de las nueras de Godoy.

El jueves 15, tras confirmarse que la mujer no estaba en la escuela, su hijo Adán presentó formalmente la denuncia por desaparición. Esa misma noche, familiares acompañaron a efectivos policiales hasta la zona para comenzar a reconstruir sus últimos movimientos.

Sebastián contó en declaraciones televisivas que, durante la primera jornada de búsqueda, pudo ver algunas pertenencias de su mamá desde una ventana. “Vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana. No estaba la bolsa transparente que había llevado”, relató.

Qué se sabe hasta ahora y las sospechas de la familia

Los familiares de Godoy no creen que se haya desorientado por sus propios medios. Sostienen que conocía el entorno rural, estaba acostumbrada a trasladarse a caballo y sabía cuáles eran los riesgos de salir sola en una zona de bañados. “Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, afirmó su nuera Alejandra Obertello, según declaraciones difundidas por la prensa.

La mujer planteó la posibilidad de que alguien conocido hubiera utilizado un pretexto para convencer a Nancy de salir de la escuela. Sebastián también rechazó la idea de que su madre se hubiera marchado voluntariamente.

“Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa”, sostuvo ante TN.

La hipótesis de que Nancy haya sido engañada o retirada del establecimiento por otra persona corresponde, por ahora, a una sospecha de sus familiares.

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La Policía de Corrientes desplegó un operativo en los alrededores de la Escuela Rural N° 626 y en otros sectores del paraje El Malezal, pero las características del terreno complican las tareas de búsqueda. El procedimiento incluye más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos, drones y personal de la Policía Rural e Islas (PRIAR), además de otras dependencias de la fuerza provincial.

También se revisaron cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y se realizaron allanamientos para reunir información sobre los movimientos de la docente.

Durante el fin de semana, dos peones rurales vinculados con los traslados de Nancy fueron demorados y posteriormente recuperaron la libertad. Sin embargo, este lunes 19 de octubre, el fiscal Mosquera ordenó la detención de Ezequiel Bordón, uno de los trabajadores, por presunto entorpecimiento de la investigación.

Según las versiones difundidas, los investigadores habrían detectado contradicciones en sus declaraciones.

Además, durante un allanamiento en la vivienda de un sospechoso, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Según confirmó Mosquera a Radio Sudamericana, los elementos fueron enviados al Instituto Médico Forense para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y realizar eventuales análisis de ADN.

Por el momento, no se estableció su vinculación con la desaparición.

La desaparición de Nancy también dejó a sus estudiantes sin clases. La docente era la única trabajadora a cargo de la Escuela Rural N° 626 y, desde que se perdió su rastro, el establecimiento permanece cerrado.

Así lo confirmó a PERFIL Natalia Ávalos, directora de Familia, Mujer y Niño de la Municipalidad de Esquina, quien explicó que Godoy había aceptado una suplencia y llevaba apenas tres meses trabajando en ese destino.

“Es docente único, personal único en la escuela. Por lo tanto, la escuela está cerrada por el momento”, señaló.

Ávalos describió las dificultades que enfrentan los maestros destinados a establecimientos alejados de los centros urbanos, donde los traslados dependen de las condiciones climáticas y de la colaboración de personas que viven o trabajan en el campo.

“Es un lugar donde se llega hasta la escuela a caballo”, contó.

La funcionaria aseguró que el caso provocó malestar entre los trabajadores de la educación y que en Esquina comenzaron a realizarse movilizaciones para reclamar respuestas por la desaparición y visibilizar las condiciones laborales de los docentes rurales. “Los docentes están movilizados. Se siente el malestar respecto al peligro que sienten por exponerse a estas condiciones laborales”, expresó.

También señaló que los municipios suelen colaborar con las necesidades de las escuelas más alejadas, incluso con alimentos y otros insumos para los alumnos.

“Muchas veces somos nosotros quienes tratamos de colaborar con los docentes porque el municipio es lo que está más cerca”, explicó.

En establecimientos como el que dirigía Nancy, el trabajo de una sola maestra puede abarcar mucho más que el dictado de clases. Además de enseñar, debe sostener el funcionamiento cotidiano de la escuela y permanecer durante días lejos de su familia.

La falta de conectividad, las grandes distancias y las dificultades para llegar a los establecimientos también condicionan las comunicaciones con los familiares y la posibilidad de solicitar ayuda ante una emergencia.

En el caso de Godoy, la falta de señal y las dificultades para comunicarse hicieron que su familia no se alarmara de inmediato ante la ausencia de noticias. Su desaparición también pone en evidencia las condiciones de aislamiento en las que trabajan los docentes rurales y la falta de mecanismos de comunicación y seguridad ante una emergencia.

Mientras continúa la investigación, la Municipalidad de Esquina brinda asistencia con alimentos, insumos y contención emocional a la familia de Godoy. “Venimos acompañándolos desde el primer momento”, señaló a PERFIL, Natalia Ávalos. La funcionaria contó que el intendente Cristian Olivetti se trasladó hasta la zona de búsqueda para llevar provisiones, pero un retén policial le impidió llegar al campamento donde permanecen los familiares.

“Fuimos a llevarles víveres. Se les manda agua, comida y se asiste también a la familia que está acá”, detalló Ávalos, quien destacó la importancia del acompañamiento emocional, especialmente al marido de Godoy, que padece epilepsia.

Ávalos aclaró que la Municipalidad no interviene en la investigación judicial y que su tarea se limita al acompañamiento de los allegados.

Sobre Nancy, la funcionaria la describió como una mujer tranquila, religiosa y dedicada a su familia. “Todo el mundo habla maravillas de ella”, aseguró. La docente tiene marido y dos hijos adultos.

Cómo aportar información sobre Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy tiene 52 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura mediana, tez morena, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y recogido. No tiene tatuajes visibles y presenta una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 3777-628664, al 911, al 101 en el interior de Corrientes o acercarse a la dependencia policial más cercana.

cp