Milei como “elector” global de la derecha

Por estas horas en España, donde volvió a atacar al presidente socialista Pedro Sánchez, Javier Milei profundiza su estrategia de aprovechar cada uno de los numerosos viajes al exterior para hacer campaña por la derecha. Y por él, claro.

Se exacerba ante las proximidades electorales. Lejos de amilanarse por evitar ingerir en los asuntos de otros países, al mandatario argentino lo estimulan todavía más los desafíos en las urnas ajenas.

Hay que decir que esta práctica la inició desde el mismo albor de su gestión, cuando en la campaña de EE.UU. se jugó a favor de Donald Trump, sin que nadie se lo pidiera.

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Más recientemente, apoyó y se adjudicó algún peso en los triunfos de los derechistas José Antonio Kast en Chile y del colombiano Abelardo de la Espriella.

Milei con José Antonio Kast.

Este domingo 25 verá coronada -o no- otra de sus apuestas, si Flávio Bolsonaro confirma en el balotaje la apretada victoria ante Lula da Silva en primera vuelta y se queda con la presidencia de Brasil.

De hecho, la figura del libertario argentino tuvo su momento protagónico en el furibundo debate Lula-Bolsonaro de esta semana. El actual mandatario brasileño conminó a su rival a que dijera si iba a ser como Milei para pasar la motosierra por el Estado.

Algo similar viene ocurriendo en España, en especial desde que Sánchez debió convocar a comicios para dentro de un mes, a falta de respaldo parlamentario para continuar gobernando.

Para bien o para mal, para alentar a unos o para espantar a los otros, Milei se ha convertido en una referencia global, en América y Europa, a tono con la corriente polarizadora de los tiempos que corren. “Fenómeno barrial”, como gusta de vanagloriarse al presidente argentino ante sus críticos locales.

Como han hecho otros mandatarios que lo precedieron, Milei intenta esparcir su fe libertaria por el mundo también como mensaje hacia la Argentina: muchos de sus dichos son para nuestro consumo interno.

Acaso ese puede resultar uno de los argumentos por los que el Presidente, en lo que va de su mandato, viajó ya una veintena de veces a EE.UU. y media docena a España, por citar dos de sus destinos favoritos. Aún no pisó jamás ocho provincias argentinas.

Nadie en el Gobierno puede asegurar que la campaña por su reelección lleve a Milei a cambiar su estrategia viajera. En el ala del asesor Santiago Caputo consideran que sigue siendo válida, también para el elector argentino, la trascendencia internacional de Milei. Cerca de la hermanísima Karina creen que tal vez sea necesaria una mayor recorrida local.

La marcha de la economía y del humor social con vista al 2027, seguramente, incidirá en la evaluación oficial futura también en esta cuestión. Entre posibles cambios o, como repite Milei, atarse al mástil.