Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en un primer debate fundamental con vistas al balotaje

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato derechista Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer debate con vistas al balotaje del 25 de octubre. Ese duelo televisivo se produce en una jornada de movilizaciones de ambos sectores en pugna en las calles, ante una segunda vuelta que se prevé sumamente reñida.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% de Lula. Las encuestas preveían una ventaja para el mandatario que no se produjo, y el resultado envalentó al sector derechista que se siente con altas probailidades de volver al poder.

El debate en consecuencia es esperado como un momento clave de la campaña, y marca una diferencia importante con la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta. Entonces el mandatario aparecía arriba en las encuestas, ahora en cambio está levemente por debajo, pero dentro de los márgenes que se consideran "empate técnico".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las manifestaciones de ambos lados

Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, decenas de miles de seguidores de Flávio Bolsonaro se reunieron en la avenida Paulista, en São Paulo. Según una estimación de la Universidad de São Paulo, alrededor de 70.000 personas participaron de la concentración, en la que reclamaron el regreso del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista tras las elecciones de 2022.

Lula crece en las encuestas y hay mayor paridad con Bolsonaro para el balotaje en Brasil

Flávio prometió indultar a su padre si llega a la Presidencia, aunque aseguró que no tiene previsto ofrecerle un cargo en un eventual gobierno. La promesa refuerza el vínculo entre su candidatura y el legado político del exmandatario.

"Creo en el cambio, en un país mejor, con Flavio Bolsonaro, porque ya hemos vivido veinte años de un gobierno marcado por la corrupción... Quiero probar algo nuevo", afirmó Renan Pinhata, un empleado bancario de 35 años.

En paralelo, el músico Caetano Veloso convocó a un acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en defensa de la democracia. La actividad reunió a artistas, estudiantes y movimientos sociales que rechazan un eventual regreso de la derecha al poder, con consignas como “Bolsonaro nunca más”.

Las encuestas muestran una diferencia mínima

Los sondeos de Datafolha y Quaest publicados durante la semana ubican a Flávio Bolsonaro con 51% de intención de voto frente al 49% de Lula. Una semana antes, Datafolha registraba una diferencia mayor, de 52% a 48%, lo que alimentó las expectativas del oficialismo de cara al balotaje.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

En la recta final, Lula reforzó los anuncios dirigidos a los sectores populares, entre ellos medidas de alivio de deudas para microemprendedores y propuestas vinculadas al empleo. También defendió la reducción de la semana laboral, una iniciativa cuestionada por su rival.

Flávio Bolsonaro, por su parte, centró parte de su campaña en la seguridad pública y prometió endurecer la política contra el delito. “Los que piensan que soy radical en seguridad pública no han visto nada todavía”, sostuvo el senador, quien también aseguró que Brasil será una de las siete potencias mundiales si gana las elecciones.

Noticia en desarrollo...