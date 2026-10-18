Terrible martirio de un cura ecuatoriano en su propia Iglesia: lo mató la cruz del altar en plena misa

A veces se dice, cuando hay que tratar de explicar accidentes ciertamente inexplicables, que "todos tenemos un destino...". Y en tiempos de redes sociales, donde todo se graba, se ve y se muestra, la muerte este sábado del sacerdote ecuatoriano Patricio Alfredo Sánchez Molinari resulta tan impactante, tan terrible, que deja casi sin palabras: oficiaba misa, como tantas veces, y en el momento de la eucaristía la cruz de Jesucristo que coronaba a un par de metros de altura el altar, se desprendió... Pudo haber hecho levemente a un costado, pudo tal vez el propio sacedote estar a apenas algunos centímetros, pero estremece ver como la cruz cae exactamente hacia adelante e impacta de manera precisa en la cabeza del religioso, que murió poco después...

Fue este sábado, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la ciudad de Guayaquil, y la reacción primero de auxiliares del sacerdote como monaguillos o el coro es de estupor, para tornarse en gritos desesperados cuando se acercan y ven a Sánchez Molinari en el piso, agonizante ante un escena que seguramente quedará como un recuerdo espantoso en ese templo por décadas.

Los feligreses asistían sin poder dar crédito a lo sucedido, y advertimos a los lectores impresionables que LAS IMÁGENES DEL VIDEO DE LA CAIDA DE LA CRUZ SON PERTURBADORAS:

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El episodio ocurrió durante además durante el momento de la Eucaristía, para darle todavía una particularidad mayor, y quedó registrado por la propia transmisión en directo que el sacerdote realizaba en su cuenta de Facebook. Por supuesto el tema se viralizó, y todos comentaban realmente impresionados por el martirio de Sánchez Molinari, un sacedote que pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor (redentoristas) y oficiaba como párroco en esa Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un conocido templo de Guayaquil.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la cruz estaba colocada detrás del altar y se desprendió repentinamente sin que todavía se conozca el resultado de la investigación, seguramente deficiencias en los tornillos que la sostendrían en esa cabecera del altar, pero resulta realmente una conjura macabra del destino que haya pasado exactamente en ese preciso instante, pudo ser 10 segundos antes, después, una hora... El destino esperaba en ese momento al sacedote, no solo en ese lugar, sino además en una transmisión en vivo.

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La Arquidiócesis confirmó la muerte del sacerdote

Tras conocerse el accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió un comunicado para informar el fallecimiento de Sánchez Molinari y expresar su pesar por la pérdida del párroco, que se desempeñaba en la Vicaría Centro.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la institución religiosa en el mensaje publicado en sus canales oficiales.

En el mismo comunicado, la Arquidiócesis manifestó su acompañamiento a los allegados del sacerdote y convocó a la comunidad a unirse en oración por su descanso “La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, agregó el organismo eclesiástico.

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Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Sánchez Molinari era párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como congregación redentorista. Esta comunidad religiosa fue fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732 y desarrolla su labor pastoral siguiendo la tradición de la Iglesia católica.

El sacerdote acostumbraba transmitir las misas que celebraba en la parroquia a través de sus redes sociales, una práctica que permitió que el accidente quedara registrado en directo. La difusión de las imágenes generó numerosas reacciones entre quienes seguían sus celebraciones y los integrantes de la comunidad religiosa de Guayaquil.

Tras confirmarse su muerte, feligreses y allegados compartieron mensajes de despedida y expresiones de dolor. Entre los comentarios que circularon en las redes sociales se destacaron frases como “Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, “Mi corazón siente un dolor enorme” y “Que Dios lo tenga en la gloria”. Otros usuarios lo recordaron como una persona “bondadosa y educada”.

Hasta el momento, la información difundida públicamente no precisó qué provocó que la cruz se desprendiera de la pared ni si existían problemas previos con su instalación. Tampoco se detallaron oficialmente eventuales fallas en los elementos de sujeción de la estructura.

CS/HB