Murió una turista francesa tras una avalancha en Santa Cruz: el último mensaje que mandó desde la montaña

Una avalancha en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, le costó la vida a Juliette Agathe Elena Willmann, una esquiadora profesional francesa de 29 años. Todo sucedió este martes 29 de septiembre, alrededor de las 12.30, cuando la deportista se encontraba junto a su marido, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi, de 30 años, quien sufrió lesiones, pero fue rescatado con vida y se encuentra fuera de peligro.

Un desprendimiento de nieve en una zona a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, provocó, de acuerdo a los informes oficiales, la caída de masa que golpeó a la pareja 400 metros montaña abajo. Como consecuencia de este impacto, Willmann quedó enterrada a un metro y medio de la superficie.

Mehdi pudo ser rescatado porque 15 minutos después de ocurrida la avalancha, uno de los guías de la expedición logró prender una baliza de emergencia, lo que llamó la atención de un grupo de esquiadores que se encontraba cerca del lugar, quienes empezaron a excavar para desenterrar al matrimonio.

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De acuerdo con la información suministrada por el área de Salud, alrededor de las 12:30 se recibió el aviso del guía, quien alertó sobre la avalancha.

A partir de esa comunicación, cerca de las 13:15 se organizó un primer grupo de intervención integrado por personal de Parques Nacionales, la Comisión de Auxilio, Gendarmería y Salud. El equipo partió con una camilla, un desfibrilador, oxígeno y elementos de primeros auxilios.

Debido a las características del terreno y a la ubicación del sector afectado, el acceso demandó un fuerte despliegue logístico. Desde la ruta de Lago del Desierto, el recorrido a pie hasta la zona de la avalancha puede llevar entre cuatro y cinco horas.

Lamentablemente, cuando los rescatistas encontraron a Willmann la joven ya no tenía signos vitales. La mujer fue encontrada a aproximadamente un metro y medio de profundidad. Le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), guiadas por una médica que brindaba asistencia desde la posta sanitaria mediante comunicación por radio. Pero no dieron resultado.

El hombre fue rescatado consciente y, según la información inicial, no presentaba lesiones graves evidentes. Posteriormente, fue trasladado para recibir atención médica en la posta sanitaria de El Chaltén.

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En su última publicación de Instagram, la joven se fotografió en el Cerro Madsen, y escribió: “Empezamos el día temprano en la mañana, tuvimos un acercamiento de 10 km para llegar a la línea de nieve. El pronóstico del tiempo estaba anunciando una apertura para la tarde. A medio día todavía estaba nevando y muy nublado, así que esperamos 2 horas, esperando que llegue el sol”.

Y agregó: “Afortunados nosotros, el pronóstico era correcto y salió el sol y las nubes desaparecieron. Terminamos nuestro camino hasta la cima del cerro Madsen para esquiar esta hermosa línea con perfectas condiciones de nieve. Nos sentimos tan afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este increíble lugar. Este viaje a Sudamérica nos sigue volando la mente”.

Quién era Juliette Agathe Elena Willmann

Juliette Agathe Elena Willmann nació en Marsella, Francia, y vivió su niñez en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur. De joven practicó diferentes deportes, incluyendo running, judo, rugby, mountain bike y esquí de competición.

Finalmente se decidió por el esquí de montaña, y consiguió ingresar al Freeride World Tour, el circuito internacional más importante de esta disciplina, donde compitió de forma oficial entre las temporadas 2019 y 2022.

Además, trabajaba como instructora de esquí y tenía una activa participación en las redes sociales, donde mostraba sus aventuras, incluyendo el viaje que estaba realizando con su marido por la Patagonia.

Cómo fue la avalancha

Según la información preliminar, la avalancha se habría producido por un corte de placa del manto níveo. Los dos turistas fueron arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo.

Las circunstancias precisas del hecho y las posibles lesiones que provocaron el fallecimiento de la mujer deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

LT