El conflicto del Supremo Tribunal de Santa Cruz con su gobernador

La disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia volvió a quedar en el centro de la escena en Santa Cruz, a partir de la decisión de la Caja de Previsión Social de disponer la jubilación compulsiva de tres magistradas del Tribunal Superior de Justicia. El abogado y exfiscal de Estado provincial Fernando Tanarro, representante de las juezas, cuestionó la medida y advirtió sobre una “avanzada” contra el Poder Judicial.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Tanarro explicó los alcances del decreto impulsado por la gestión del gobernador Claudio Vidal, la modificación de la composición del máximo tribunal provincial y la designación de nuevos magistrados. Además, sostuvo que el mecanismo utilizado para apartar a las juezas afecta la independencia judicial y genera “una situación bastante incómoda en todo el servicio de Justicia”.

Fernando Tanarro es un abogado y exfiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, una figura jurídica de alto perfil técnico en la Patagonia, frecuentemente consultada en cuestiones de derecho público, coparticipación federal e institucionalidad. Actualmente representa a las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludonia, Alicia de los Ángeles Marcó y René Fernández. Las magistradas se enfrentan a una resolución de jubilación dictada por la Caja de Previsión Social bajo el marco de un decreto dictado por la gestión del gobernador Claudio Vidal.

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Bueno, me gustaría que compartiera con nuestra audiencia, usted representa a las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Luz Dueña, Mercado y Fernández, que intimaron a la Caja de Previsión Social, o sea, a la caja de jubilación, a dejar sin efecto sus jubilaciones. Santa Cruz siempre ha tenido discusiones respecto de la división de poderes entre la Justicia y el Ejecutivo de la época de Néstor Kirchner, con el procurador que fue recientemente repuesto en funciones. Me gustaría que nos aclare, para los que no conocemos lo de Santa Cruz tan cerca, qué es lo que está sucediendo allí. ¿Qué está sucediendo con el Supremo Tribunal?

Bueno, acá en la provincia se viene llevando adelante desde hace un tiempo largo, un par de años, una sistemática avanzada contra el Poder Judicial. Así, durante los últimos meses, citaron y aún se hace una serie de pedidos de juicio político contra los miembros del Tribunal Superior de Justicia y otros magistrados inferiores, y ahora, mediante una decisión de la Caja de Previsión de la provincia, basada en un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, se dispuso la jubilación compulsiva de tres magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y digo compulsiva porque dicha medida no cuenta con la voluntad expresa de las magistradas para cesar en sus cargos. Y esto se establece a través de un decreto reglamentario que dispone que se otorga el beneficio de la jubilación e inmediatamente se cesa: a los 30 días se cesa en las funciones. Hay que recordar que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia acá en la provincia tienen inamovilidad absoluta, es decir, duran en su cargo mientras dura su buena conducta y no pueden ser removidos sino por juicio político. Y acá son removidos a través de una decisión de la Caja de Previsión y del Poder Ejecutivo Provincial.

A ver, déjeme entender. Por ejemplo, el caso del juez Maqueda cumplió 75 años y, bueno, automáticamente tuvo que presentar la renuncia. ¿Qué edad tienen estas tres juezas? Y supongo que debe haber una ley provincial respecto de la edad en la que las personas tienen...?

No, no, acá no tenemos limitación temporal, pero más allá de que no tienen esa edad tampoco, acá no hay limitación temporal y solamente la Constitución establece que mientras dure su buena conducta y eso no pueden ser removidas por juicio político, pero no hay limitación temporal. Lo que acá no hubo, hubo un inicio de trámites jubilatorios, pero en ningún momento hubo una decisión de las magistradas de renunciar a sus cargos o de cesar en sus funciones.

O sea, ellas iniciaron su trámite jubilatorio.

Exactamente.

¿Por qué lo iniciaron si no querían jubilarse?

Porque la ley provincial, la Ley 182, que es la ley previsional, permite que uno, mientras quede en funciones, pueda iniciar su trámite jubilatorio, no necesariamente cesar. No necesariamente establece la cesación de servicios a través del inicio del trámite jubilatorio.

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No, yo lo entiendo, pero si uno lo inicia es porque tiene un deseo. Entonces mi pregunta es: ¿tenían el deseo de jubilarse y cambiaron de opinión? Ayúdenos a comprender porque parece medio difícil de entender.

No, bueno, una cosa es iniciar el trámite jubilatorio y otra cosa es cesar en el servicio. Yo puedo iniciar el trámite jubilatorio y después jubilarme cuando disponga, cuando así lo establezca yo mismo. Lo que no pueden hacer es jubilarme compulsivamente, sin que exista mi renuncia o sin iniciarse el cargo.

Perdóneme, Fernando, yo entiendo la intencionalidad. Simplemente quiero primero comprender la situación de la Justicia. Después puedo entender la intencionalidad de un Ejecutivo de cambiar, poner sus propios jueces en un Supremo Tribunal, como sucede continuamente en la política. Pero primero déjeme entender: un trámite jubilatorio no dura más de un año. Si las tres magistradas no pensaban jubilarse, ¿para qué iniciaron el trámite jubilatorio ahora? La iniciación solo implica que es algo próximo, porque si no, uno no lo inicia.

Claro, está bien, implica eso, que es algo próximo, pero no significa que yo tenga que cesar inmediatamente. Yo voy a cesar cuando yo decida cesar en mi cargo y no cuando me lo decida esto, como me suple a mi voluntad, el Poder Ejecutivo a través de la Caja de Previsión.

Ahora, ¿juntas las tres presentaron el trámite de iniciación de la jubilación?

No es la misma fecha, en distintas fechas. No es la misma fecha. Incluso una de ellas está jubilada anticipadamente porque inicia los trámites de reconocimiento de los servicios y se la jubila a partir del primero de octubre, o mejor dicho, está en condiciones de jubilarse a partir del primero de octubre.

Bueno, y ahora sí, le voy del otro lado. ¿Y cuál es la intención del gobernador? ¿De cuántos integrantes tiene el Supremo Tribunal? ¿Quiere nombrar nuevos jueces del Supremo Tribunal? ¿Tiene la posibilidad de que haya acuerdo de la Legislatura provincial para que sean aprobadas? ¿Cómo es el procedimiento allí en Santa Cruz?

Sí, se designan a través de ternas que envía el Poder Ejecutivo. Hay que aclarar primero que ya se modificó la ley de composición del Tribunal Superior de Justicia, que establecía que eran cinco miembros y se elevó a nueve miembros la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia, y ya han sido designados en un solo acto cuatro miembros de ese Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se pretende, palmariamente, es tener blindadas las decisiones del gobierno.

Y tener la mayoría. O sea, hoy el gobierno tiene, de los nueve, cuatro que nombró y cinco que no. Sería esto.

No, no, tiene cinco.

Tiene cinco. ¿Nombró cuatro y había uno ya que era afín al gobierno?

Claro, claro, y tiene cinco ahora.

OK, ya tiene la mayoría automática, entonces.

Exactamente.

Voy a preguntarle: ¿cómo logra que le aprueben la oposición al gobernador los candidatos? Porque, si no entiendo mal, las ternas se elevan a la Legislatura y la Legislatura lo aprueba.

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Lo aprueba por mayoría simple. Por eso se han aprobado, porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso se han aprobado la designación de los cuatro vocales el año pasado, en el curso del año pasado.

O sea, perdóneme, no es necesario dos tercios, mayoría simple.

No, no es necesario dos tercios.

Bueno, ese es el otro punto. Mayoría simple.

Exactamente.

O sea, que es mucho más fácil nombrar miembro del Supremo Tribunal que lo que sería a nivel nacional nombrar miembro de la Corte Suprema de Justicia o el procurador.

Exactamente, porque el trámite es más simple, es más sencillo. No pasa por ningún tipo de filtro ni ningún tipo de mayoría especial.

Y para aumentar los miembros del Supremo Tribunal de cinco a nueve, ¿tampoco sería de falta mayorías especiales?

No, no, para nada. No, porque la ley se modifica. La ley de composición del tribunal, la Ley número 1 de la provincia, que tiene distintas modificaciones, obviamente, en el transcurso del tiempo, y se amplía la cantidad de miembros del tribunal. Sin que esto se justifique debidamente, obviamente. Se justifica supuestamente para agilizar la Justicia, cosa que es absolutamente falaz, porque si yo tengo que votar, si son cinco votos y yo tengo que votar nueve, obviamente que no agilizo nada. Y además, la llegada del Tribunal Superior tampoco llega en todos los casos, pero llega una ínfima minoría.

Sí, la misma discusión que a nivel nacional. Y Fernando, no sé si en los considerandos existen ejemplos de otras provincias en que se esté dando o se haya dado esto que pueda ser ilustrativo para tener una perspectiva más general.

No, no tenemos precedentes de que esto haya ocurrido en otros lugares. Esta posibilidad de que cesen los magistrados o que se supla la... Porque acá lo que está haciendo el decreto del Poder Ejecutivo es suplir la voluntad de la persona que va a jubilarse, que directamente... Se establece en el plazo. Me otorgan y estoy jubilado. Teóricamente, y esto incluso hasta en la Ley de Contrato de Trabajo, yo debo presentar mi renuncia o debo presentar mi cese, pero es voluntario mío, no voluntad presumida. Y mucho menos cuando se trata de un magistrado del Tribunal Superior.

Comprendo. No sé si le gustaría agregar algo más para la audiencia nacional, pero bueno, queríamos visibilizar el caso.

Sí, es un caso complicado, e insisto en esto: hay una avanzada muy grande sobre el Poder Judicial. Hay una intranquilidad muy grande también en el Poder Judicial, porque no solo esto se avanza sobre jueces del Tribunal Superior, que si uno puede avanzar sobre los jueces del Tribunal Superior, puede avanzar sobre el resto, obviamente, y se genera una situación bastante incómoda en todo el servicio de Justicia.

¿Hay en Santa Cruz algo en particular de una cultura de falta de independencia o de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, vuelvo con el tema de Néstor Kirchner, con el procurador, que tardó décadas en resolverse?

Actualmente no existían problemas con la Justicia desde ese tema, desde el tema Sosa. Después no hubo problemas, básicamente nunca hubo problemas. La Justicia funcionaba, con sus más y sus menos, pero evidentemente funcionaba. Es cierto que hay muchísimas cosas para hacer, es necesario modernizar la Justicia de Santa Cruz, es necesario modificar algunas cuestiones que están pendientes y que están ahí dando vueltas, pero bueno, empezamos por... Al revés.

Fernando Tanarro, muchísimas gracias y que se solucione el problema.

Muchísimas gracias a ustedes.

LMM