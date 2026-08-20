La CGT vuelve a las calles contra Milei y marcha a Economía por el endeudamiento de millones de familias

La crisis del poder adquisitivo en Argentina dejó de ser una estadística para transformarse en una urgencia que este jueves tomó las calles, con la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales al frente de una movilización contra el Gobierno de Javier Milei para poner sobre la mesa el sobreendeudamiento de las familias argentinas. Asimismo, el sector PyME reclama medidas de emergencia frente a la caída de la actividad y el cierre de empresas.

A las 14, la central obrera y las distintas organizaciones sociales marcharán hacia el Ministerio de Economía, donde buscan visibilizar las dificultades que atraviesan millones de familias para afrontar sus gastos y pagar sus deudas. La concentración es en la zona de Paseo Colón e Independencia y, desde allí, los manifestantes avanzarán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, frente a Plaza de Mayo.

Se desplegó un operativo de seguridad en los alrededores de Plaza de Mayo y del Ministerio de Economía. Hay vallados en las inmediaciones del Palacio de Hacienda y restricciones para la circulación vehicular en la zona.

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Ministerio de Economía, donde se concentra la movilización de la CGT

Lo cierto es que el eje de la protesta es el sobreendeudamiento de las familias y las dificultades para acceder al crédito formal. Desde la central obrera advierten que una parte de los hogares toma préstamos no para comprar bienes o realizar inversiones, sino para poder afrontar gastos básicos como alimentos, alquiler, medicamentos, luz y otros servicios.

La preocupación también alcanza al crecimiento de los mecanismos de financiamiento informal, utilizados por personas que quedan fuera del sistema financiero tradicional. Desde la UTEP señalaron que la falta de crédito formal empuja a familias de los barrios populares hacia préstamos con condiciones más desfavorables.

A partir de los datos difundidos por las organizaciones convocantes, más de 5 millones de familias tienen créditos impagos o presentan atrasos graves. La CGT sostiene que el problema dejó de ser exclusivamente financiero y que cada vez más personas recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

Qué dijo Luis Caputo sobre los deudores

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, descartó que el Estado deba implementar un rescate directo para las personas endeudadas y sostuvo que se trata de un “problema entre privados”.

Sumado a eso, el funcionario planteó que el Gobierno debe administrar los recursos públicos y diferenció esa responsabilidad de las relaciones crediticias entre particulares, bancos y empresas.

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MV