Morosidad récord y créditos cada vez más caros: proponen eliminar impuestos para aliviar a los deudores

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió en el inicio del 2025 que los créditos personales se convertirían en un “salvavidas de plomo” para las familias, debido a su carga impositiva y las altas tasas de interés.

Impacto en el bolsillo: más del 92% de los hogares argentinos tiene deudas y crece la morosidad

Actualmente la morosidad alcanzó niveles récord afectando directamente al consumo de alimentos y productos de primera necesidad. Por este motivo, la entidad propuso mejorar la regulación y quitar impuestos a los créditos personales para llevar alivio a los deudores.

La morosidad alcanzó niveles récord afectando directamente al consumo de alimentos y productos de primera necesidad

El anticipo de CADAM sobre la morosidad actual

El 2 de febrero de 2025, CADAM publicó el comunicado “Créditos a los sectores vulnerables: ¿Un salvavidas o un ancla?”, en el que alertaba que las condiciones de acceso al crédito no estaban aliviando a los sectores de menores ingresos, sino que podían profundizar sus dificultades.

“Más de un año después, la realidad confirmó aquella advertencia”, señalaron en un comunicado. Actualmente, la morosidad de las familias alcanzó niveles récord, con un fuerte deterioro en los créditos otorgados por entidades no bancarias, donde tienen un peso creciente las fintech y billeteras virtuales.

Deudas que se acumulan: qué pagar primero y cómo evitar la bola de nieve

Para CADAM, el problema no puede analizarse solamente desde el sistema financiero: cuando una familia debe destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y cargos, pierde capacidad de compra para alimentos y todos los demás bienes de primera necesidad.

Un crédito que se encarece con impuestos y morosidad

En la misiva emitida por CADAM destacaron que los bancos y las aplicaciones financieras deben ser reguladas por el Banco Central, y uno de los principales indicadores debería ser la morosidad.

"Cuando una entidad presta mal y acumula incobrables, incorpora ese costo a la tasa de interés. En definitiva, el que paga termina pagando también por el que no paga", advierten los mayoristas.

"La morosidad de las familias alcanzó niveles récord, con un fuerte deterioro en los créditos otorgados por entidades no bancarias"

Por este motivo CADAM advirtió que se debería evaluar un sistema que penalice los altos niveles de morosidad con mayores exigencias regulatorias o encajes. "No se trata de controlar las tasas, sino de incentivar un crédito responsable", señalaron.

A esto se suma otro problema: la carga impositiva sobre los créditos. Ingresos Brutos, Sellos y tasas provinciales o municipales terminan aumentando el costo que paga el consumidor. "Así se genera el combo perfecto: costo del dinero + incobrables + impuestos = crédito caro", advirtieron desde CADAM.

Refinanciación de deudas en CABA: cuáles son los bancos que se adhirieron al programa

Además, en el comunicado de la cámara señalaron que, para recuperar el consumo, lo importante es bajar la morosidad y sacar los impuestos que encarecen el financiamiento de los préstamos personales, como así también regular la morosidad de los prestatarios a través del Banco Central.

Por último, “cuando el buen pagador paga por el moroso y además financia al Estado, el crédito deja de ser una herramienta para crecer y se convierte en un salvavidas de plomo” aseguraron en el comunicado de CADAM

GZ / lr