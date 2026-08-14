Refinanciación de deudas en CABA: cuáles son los bancos que se adhirieron al programa

Este viernes 14 de agosto vence el plazo para que los bancos se adhieran al programa de desendeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires.

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Esta iniciativa, denominada Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, se aprobó recientemente en la Legislatura porteña tras la sanción de Ley N° 6.959 y ofrece mejores condiciones a los vecinos de la Ciudad que se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera. Hasta el momento, solo cuatro bancos se sumaron al esquema: Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle.

El día del anuncio, la Ciudad había especificado que aquellas entidades financieras que desearan adherirse al programa tendrían tiempo hasta este viernes y podrían, además, ofrecer mejores condiciones que las previstas en la ley.

Los detalles de la iniciativa y los requisitos

El programa establece condiciones para refinanciar deudas en mora de préstamos personales y tarjetas de crédito registradas hasta el 1° de junio pasado.

Desde el Gobierno porteño detallaron que la ayuda tendrá un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Habrá un período de 60 días para que los interesados puedan acceder a este beneficio, que comenzó a regir el 3 de agosto.

La adhesión al programa contempla un beneficio fiscal que otorga la Ciudad, la reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones.

“Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Las nuevas alternativas de refinanciación estarán disponibles a través del Banco Ciudad y de las entidades financieras que decidan adherirse”, sostuvo en su momento el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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Para acceder a estos beneficios, la administración porteña detalló una serie de requisitos que se tienen que cumplir para poder aplicar:

En primer lugar, solo se tomaran deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras. Por otra parte, aclararon que solo se aplicará en situaciones en los que la mora sea en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso).

Además comentaron que los ingresos familiares deben ser inferiores a 10 salarios mínimos y se debe contar con un domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.

Por último, mencionaron que los compromisos mensuales de deudas deben representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.

Quienes quedan excluidos

Desde Ciudad se encargaron de advertir que quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a 5 años –excepto aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas–, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada y aquellos que hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron deudas.

FN