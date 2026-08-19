La vulnerabilidad económica de los hogares volvió a subir tras la caída de abril

La situación económica de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) se ubicó en 5,3 puntos, por encima de los 5,2 registrados en abril, y permaneció dentro del estadio denominado “Fragilidad Familiar”. En la comparación con mayo de 2025, el indicador avanzó 1,5 puntos.

Este aumento en el índice se explicó principalmente por el crecimiento de la morosidad de las familias, seguido por la perdide de puestos de trabajo privados registrados y el cierre de empresas.

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El informe destaca que el deterioro se produce pese a la recuperación de algunos indicadores de actividad económica y marca una brecha entre la evolución de la macroeconomía y la situación cotidiana de los hogares.

El IVFC se construye a partir de cinco variables: inflación, evolución de los salarios reales registrados, empleo privado formal, cantidad de empresas empleadoras y morosidad de las familias. La escala va de 1 a 10: entre 4 y 5,9 puntos el indicador considera que los hogares atraviesan una etapa de fragilidad, en la que el presupuesto familiar pierde capacidad para afrontar gastos imprevistos.

El salario registrado perdió poder de compra

La evolución de los ingresos marca un sombrío panorama para las familias. El informe calculó que el poder adquisitivo de los salarios registrados —considerando conjuntamente al sector público y privado— acumuló una caída cercana a 8,7 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.

Solo entre mayo de 2025 y mayo de este año, el retroceso fue de 3,2 puntos porcentuales. Además, el estudio identifica desde agosto de 2025 una nueva etapa de deterioro de los ingresos reales, después de la recuperación parcial que había acompañado la desaceleración inicial de la inflación.

Doce meses seguidos de caída del empleo privado formal

El segundo frente de deterioro es el mercado laboral. En mayo se perdieron 9.059 puestos de trabajo registrados en el sector privado, con lo que se acumularon doce meses consecutivos de retrocesos mensuales.

Contra mayo de 2025, la economía cuenta con 135.438 empleos privados formales menos, mientras que desde noviembre de 2023 la pérdida acumulada ascendió a 241.176 puestos de trabajo.

El documento señala que la expansión de la economía durante buena parte del 2025 no estuvo acompañada por una recuperación del empleo formal en las mismas proporciones. En ese sentido, el informe plantea que se produjo un “marcado desacople entre la actividad macroeconómica y el bienestar de los hogares”, debido a que la mejora del nivel de actividad no se tradujo en una expansión del empleo privado ni en una recuperación sostenida de los ingresos reales.

Además, advierten que buena parte del crecimiento económico estuvo impulsado por actividades de menor intensidad laboral, como minería, agricultura y ganadería e intermediación financiera.

Cerraron más de 30.000 empresas desde noviembre de 2023

Esta fuerte caída del empleo estuvo directamente relacionada con el cierre de empresas con trabajadores registrados. Solo durante mayo dejaron de operar 2.371 unidades productivas, mientras que en la comparación interanual se contabilizaron 15.076 menos.

Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada alcanza a 30.633 empresas. Según el relevamiento, actualmente quedan 481.724 unidades productivas activas con trabajadores declarados, la cifra más baja desde agosto-septiembre de 2007.

De esta manera, y de acuerdo con el estudio, la Argentina registra, la menor cantidad de empresas empleadoras de los últimos 19 años.

La morosidad de los hogares alcanzó el nivel más alto desde 2010

Otro de los datos que destacó el informe es el bien sabido aumento en el nivel de morosidad de las familias. En mayo, la proporción de cartera irregular correspondiente a los hogares alcanzó el 12,8%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 8,3 puntos frente a mayo de 2025.

De acuerdo con el relevamiento, se trata del valor más elevado de toda la serie del Banco Central, que comenzó en 2010. Además, el indicador acumuló 19 meses consecutivos en alza.

FN