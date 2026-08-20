"Luchar contra la deuda es luchar por ingresos" declaró la socióloga Luci Cavallero en QR!

Luci Cavallero, socióloga e integrante de Movida Ciudad, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre el endeudamiento de la sociedad argentina. La experta remarcó: “Hay un trabajo político que ya lleva años, que es politizar una cuestión. Estamos en una paradoja: porque un dispositivo como el de la deuda que fue utilizado por el Gobierno de Macri también”.

Y agregó: “Esto tiene una historia, una secuencia histórica, no empezó con Milei, el primer momento donde crece mucho el endeudamiento de las familias, sobre todo focalizada en las madres cuidadoras que cobraban la Asignación Universal por Hijo, empezamos a ver como Macri desarrolla un punto de vista estratégico de hacer dos procesos en paralelos: pisar la asignación en términos de su poder adquisitivo y, al mismo tiempo, empezar a ofrecer préstamos, y en ese momento empieza a crecer este endeudamiento particular para vivir y para completar ingresos que se devalúan”.

Cavallero remarcó que esto “corre en paralelo a la presencia del Fondo Monetario. Viene el Fondo Monetario, que es una máquina de devaluar ingresos populares, y empieza a haber crecimiento de este endeudamiento particular que es endeudamiento para vivir, no es endeudamiento para financiar proyectos productivos, para capitalizarte, es un endeudamiento donde vos vas sistemáticamente completando ingresos”.

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Tras esa explicación, agregó: “Eso en el gobierno de Alberto Fernández no se expandió hasta la pandemia, donde hay un crecimiento de la precarización del trabajo y la aparición de otros actores que empiezan a ver una gran oportunidad de hacer negocios con la precarización que son el sector de la billetera virtual. Con la discusión de no ir al cajero porque te contagiabas, no ir al banco porque era una situación que te ponía en riesgo, con ese contexto de emergencia sanitaria empiezan a crecer las billeteras virtuales como medio de pago primero y luego como fuente de endeudamiento, y eso es un momento muy importante en términos de esta secuencia histórica, hasta llegar a Milei, quien implementó políticas de desregulación de tasas, de devaluación de los ingresos y de crecimiento acelerado de los costos fijos: agua, luz, gas, teléfono, Internet, salud”.

La especialista remarcó: “Estamos en una paradoja porque este endeudamiento que fue pensado para dividirnos, para sentir que no estás manejando bien tus finanzas, o para sentir que la deuda es un índice de un fracaso personal de tu proyecto, eso que fue pensado para individualizarnos se está convirtiendo en una condición común, que iguala distintas realidades laborales: el de Rapi, la cuidadora, el trabajador incluso registrado”.

Y sumó: “Estamos en un proceso donde esto se está politizando de una manera que se puede empezar a conformar ese sujeto político que necesariamente va a tener que tener otro horizonte. Es muy interesante como luchar contra la deuda es también luchar por ingresos o por reconocimiento del trabajo que se hace. En ese marco se están generando un montón de proyectos. Empezamos a ver surgimientos de rondas, colectivos, sindicatos que toman el tema”.

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La experta reconoció: “Es una innovación política que las centrales más grandes de nuestro país reconozcan en el endeudamiento una explotación directa de la clase trabajadora y salgan a la calle a discutir ese tema, creo que es un punto de inflexión, es un avance en términos de conciencia. Este endeudamiento se transformó en una causa nacional”.

Cavallero remarcó que “el endeudamiento lo que reproducía son brechas de género que ya existen: mujeres más endeudadas en la informalidad porque son las que menos trabajo registrado tienen... Las mujeres en general se endeudan para solventar los gastos de la crianza, de los cuidados, etcétera, eso sigue siendo así. Hoy lo que vemos es que eso se ha generalizado, sin embargo, sigue habiendo un impacto diferencial”.