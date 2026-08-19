Monteoliva admitió que los suicidios en las fuerzas subieron 30% y señaló al endeudamiento entre los factores

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 aumentaron un 30% los suicidios entre integrantes de las fuerzas respecto de 2024 y señaló que, entre los factores detectados por su cartera, aparecen los problemas de salud mental y los niveles de endeudamiento que atraviesan algunos efectivos.

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria sostuvo que el Ministerio se encuentra trabajando sobre el aumento de los casos dentro de las fuerzas federales y buscó enmarcar la situación dentro de una problemática que también registró un fuerte crecimiento a nivel nacional. La ministra no precisó la cantidad absoluta de casos registrados dentro de las fuerzas ni presentó un desglose por institución.

“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024”, afirmó Monteoliva.

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La ministra remarcó que el fenómeno responde a distintos factores y aseguró que, tras realizar un análisis dentro de la cartera de Seguridad, se reforzaron los mecanismos de acompañamiento para los agentes. Entre las áreas sobre las que puso el foco mencionó especialmente la atención de la salud mental y las políticas de bienestar destinadas al personal.

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“Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa”, explicó.

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Monteoliva estuvo vinculado con el endeudamiento formal e informal que afecta a integrantes de las fuerzas de seguridad. La funcionaria señaló que su cartera trabaja desde hace tiempo en mecanismos de asistencia y orientación financiera para los efectivos.

“Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza”, reconoció la ministra.

Según explicó, las dificultades económicas pueden estar atravesadas además por situaciones familiares complejas, entre ellas casos en los que el efectivo es el único integrante del grupo familiar con un ingreso formal y termina respaldando económicamente a otros miembros de su entorno.

“Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces la persona que trabaja en la Fuerza es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”, sostuvo.

En ese marco, Monteoliva también reconoció la discusión en torno a los salarios de los efectivos y afirmó que mantiene conversaciones junto con el ministro de Defensa, Carlos Presti, la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para evaluar alternativas que permitan mejorar la situación.

La titular de Seguridad aseguró que el Gobierno se encuentra cerca de definir algún mecanismo de alivio económico, aunque evitó anticipar cuál será la medida, cuándo entrará en vigencia o qué impacto tendrá sobre los ingresos de los agentes.

“Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico”, planteó.

Qué muestran los datos nacionales

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte crecimiento de los suicidios en la Argentina durante 2025. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, ese año se registraron 5.209 víctimas, un 22,6% más que las 4.249 contabilizadas durante 2024. La tasa nacional fue de 11,8 casos cada 100.000 habitantes.

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El dato adquiere relevancia porque el propio Ministerio de Seguridad presentó en junio las Estadísticas Criminales 2025, elaboradas por el SNIC, organismo que concentra y valida información proveniente de fuerzas policiales provinciales, fuerzas federales y otros organismos oficiales de todo el país.

Durante la entrevista, Monteoliva mencionó una tasa nacional de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los registros del SNIC correspondientes a 2025 ubican ese indicador en 11,8 cada 100.000 habitantes, mientras que el 22,6% corresponde al incremento interanual registrado frente a 2024.

Más allá de las cifras, la propia ministra insistió en que el aumento dentro de las fuerzas requiere un abordaje que combine salud mental, acompañamiento institucional y asistencia frente a los problemas económicos. Al mismo tiempo, dejó abierta la expectativa sobre las medidas que el Gobierno analiza para mejorar los ingresos y aliviar el nivel de endeudamiento de los efectivos.

RG/MSS