Mesa Política en Casa Rosada: el Gobierno prepara medidas salariales para las Fuerzas y acelera cinco proyectos

La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes 18 en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa de las próximas semanas y repasar distintos temas de gestión. Durante el encuentro, el Ejecutivo analizó la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas y anticipó que en los próximos días habrá medidas destinadas al sector.

La situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas ocupó parte de la discusión entre los principales referentes del oficialismo. Según informaron desde el Gobierno, el tema continuará siendo trabajado y habrá novedades en los próximos días, aunque por el momento no se dieron detalles sobre el alcance ni la modalidad que tendrán las medidas.

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El encuentro se realizó en Casa Rosada con los principales integrantes de la conducción política del Gobierno y tuvo como otro de sus ejes centrales el Congreso. La reunión se produjo a poco más de una semana de la próxima sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con un paquete de iniciativas económicas, tributarias y vinculadas con el comercio internacional.

De cara al 26 de agosto en la Cámara de Diputados, la Mesa Política repasó las cinco iniciativas que el oficialismo pretende llevar al recinto. Entre ellas se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y una reducción del IVA para productos derivados de la mandioca.

Una de las principales apuestas será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contempla cambios en la normativa que regula al BCRA y también modificaciones sobre las leyes 23.928 y 24.156. El proyecto avanzó en comisión después de que autoridades de la entidad y especialistas expusieran ante los legisladores.

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También llegará al recinto el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas tributarias impulsadas por el Gobierno. La propuesta obtuvo dictamen favorable la semana pasada luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas durante la negociación con bloques aliados y dialoguistas.

El proyecto busca ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y modificar las condiciones de fiscalización. Entre otros puntos, elimina límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema y permite rectificar determinadas inconsistencias sin perder automáticamente sus beneficios. Durante la discusión parlamentaria se incorporó además la exclusión de funcionarios públicos de los beneficios especiales contemplados por el régimen.

La agenda también tendrá un fuerte componente internacional con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de Diputados el 12 de agosto. El tratado ya llegó a la Cámara baja desde el Senado y busca profundizar el intercambio comercial entre el bloque sudamericano y el país asiático.

Otro de los temas será la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. El proyecto también consiguió dictamen de mayoría en Diputados y forma parte de una discusión de larga data sobre la incorporación del país al sistema internacional que permite centralizar una primera etapa de las solicitudes de protección de invenciones en diferentes jurisdicciones.

El quinto proyecto incluido en el temario propone reducir del 21% al 10,5% el IVA sobre la fécula y la harina de mandioca. La iniciativa avanzó recientemente en comisión y apunta principalmente a una actividad productiva con fuerte presencia en las provincias del nordeste argentino. El tratamiento obtuvo respaldo unánime durante su paso por comisión.

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Mientras prepara esa sesión, la Mesa Política también analizó la agenda que el Gobierno mantiene abierta en el Senado. Allí uno de los proyectos bajo seguimiento es la reforma integral del régimen de sociedades, enviada por el Poder Ejecutivo y actualmente bajo análisis de la Comisión de Legislación General.

El proyecto de Ley General de Sociedades comenzó a tratarse en el Senado el 24 de junio y propone reemplazar el régimen vigente desde 1972. En su presentación ante la comisión, el Gobierno sostuvo que el objetivo es adaptar la normativa societaria a las nuevas formas de organización empresarial y a los cambios tecnológicos de las últimas décadas. Entre las novedades se encuentran herramientas vinculadas con la inteligencia artificial y un marco para las organizaciones autónomas descentralizadas.

Sesion del Senado

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo y continúa bajo análisis parlamentario. Durante la primera reunión informativa participaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la subsecretaria Paula Taddei Farfán y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.

Pettovello se sumará a la próxima reunión

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue convocada para participar de la Mesa Política la próxima semana. La intención es que la funcionaria exponga sobre educación, trabajo y las distintas áreas que dependen de su cartera, como parte del seguimiento que el núcleo político comenzó a realizar sobre la gestión de los ministerios.

Pettovello había sido mencionada para participar del encuentro de este martes, pero su incorporación a la Mesa Política quedó reprogramada para la próxima semana por cuestiones de agenda. La convocatoria forma parte de la decisión de sumar de manera rotativa a ministros para revisar la marcha de las distintas áreas del Ejecutivo.

Con la sesión del 26 de agosto como próxima prueba parlamentaria, el Gobierno buscará ahora convertir los dictámenes conseguidos en comisión en votos dentro del recinto. La reunión de este martes dejó así dos frentes inmediatos para la Casa Rosada, avanzar con cinco iniciativas consideradas prioritarias en Diputados y definir las próximas medidas para atender la situación salarial de las fuerzas.

RG