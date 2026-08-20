Este jueves 20 de agosto se llevarán a cabo distintas marchas en reclamo por las crisis que enfrenta el sector productivo. Por un lado, la CGT, la CTA y la UTEP convocaron una movilización para protestar por el endeudamiento de hogares, mientras que las cámaras sectoriales pymes se concentrarán en el marco del Día del Empresario Nacional con el objetivo de exigir medidas contra el cierre de empresas.

Estas manifestaciones se realizan el mismo día en el que el presidente Javier Milei expondrá en el Council of the Americas para defender las políticas de su gobierno. Este evento se llevará a cabo en el hotel Alvear y reúne a funcionarios, embajadores, empresarios, CEOs y líderes de compañías del país y la región.

Jueves de protestas contra el Gobierno: marchas por el endeudamiento familiar y la crisis de las pymes

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Marchas contra la crisis: dónde se realizarán las movilizaciones

La marcha convocada por las organizaciones sindicales estará dividida en dos ubicaciones: mientras que ellas marcharán hacia el Ministerio de Economía, los empresarios estarán concentrados en Plaza de Mayo. La CGT, la CTA y la UTEP se reunirán a partir de las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y la esquina de las avenidas Independencia y Paseo Colón. A partir de estos puntos, se movilizarán hacia el Palacio de Hacienda.

Según las organizaciones de endeudados, millones de familias se vieron obligadas a acumular deudas para poder cubrir gastos esenciales, como medicamentos, alimentos, y servicios básicos. "La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar", sostuvieron las mismas al convocar a la marcha.

Por otro lado, la marcha de las pymes por el Día del Empresario Nacional también fue convocada frente a Casa Rosada, por lo que coincidirá con los empresarios de la movilización mencionada. En este caso, el reclamo se realiza frente al cierre de 30.000 firmas durante el mandato de Milei y la caída de la actividad.

Council of the Americas: el evento que marca el pulso del segundo semestre en vivo

Con esta marcha, las empresas buscan "visibilizar la situación del sector productivo y las dificultades de las pymes para sostener sus niveles de producción y rentabilidad". Además, impulsarán el avance del proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por ENAC, que plantea medidas específicas para el sector.

JSM/fl