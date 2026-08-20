El mismo día que el presidente Javier Milei defenderá a su Gobierno ante empresarios en el Council of the Americas en el lujoso hotel Alvear, La CGT, las CTA, la UTEP y distintas cámaras empresarias pyme se movilizarán este jueves en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar medidas frente al endeudamiento de las familias y la crisis que atraviesa el entramado productivo. Las organizaciones sociales y sindicales marcharán al Ministerio de Economía, mientras que los empresarios se concentrarán en Plaza de Mayo, en una jornada que reunirá reclamos de distintos sectores contra las políticas económicas de la gestión libertaria y sus consecuencias.

Las organizaciones sindicales concentrarán desde las 14 en dos puntos de la Ciudad: Paseo Colón y Estados Unidos y la esquina de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde allí marcharán hacia el Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250, frente a la Plaza de Mayo.

El eje de la protesta será el aumento del endeudamiento de los hogares. Las organizaciones de endeudados sostienen que millones de familias acumularon deudas para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios básicos y cuestionan la decisión del Gobierno nacional de no intervenir ante el incremento de la morosidad. Para los funcionarios nacionales, las deudas de las personas y las familias con bancos, billeteras virtuales y prestamistas son "un asunto entre privados".

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La UTEP, que conduce Alejandro Gramajo, convocó a una "masiva movilización" y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los hogares de los barrios populares hacia mecanismos de financiamiento informales. "La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar", señalaron las organizaciones en el comunicado de convocatoria.

La protesta coincidirá con otra movilización, convocada por referentes de distintas cámaras sectoriales pymes, que se concentrarán en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. El sector reclama medidas ante el cierre de empresas y la caída de la actividad y estima que unas 30.000 firmas dejaron de operar desde la asunción de Milei.

La UTEP, una de las organizaciones que se movilizará este jueves

La actividad fue convocada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer y la Central de Entidades de Empresas Nacionales, entre otras organizaciones.

También adhieren la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME).

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Las entidades empresarias buscan "visibilizar la situación del sector productivo y advertir sobre el impacto que tiene el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades de las pymes para sostener sus niveles de producción y rentabilidad".

Además, reclamarán que el Congreso avance con el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por ENAC, que plantea medidas específicas para el sector.

Endeudamiento: el aumento de la morosidad de las familias

La movilización de las organizaciones sociales y sindicales se produce en medio de un fuerte incremento de la morosidad de los créditos destinados a los hogares.

No son solo las advertencias de los damnificados. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

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La situación es particularmente marcada en el sector de las fintech y las billeteras virtuales. Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la morosidad en ese segmento en torno al 33% de los deudores. Indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

El reclamo contra el Gobierno

La jornada de protesta tendrá como uno de sus principales ejes la postura del Gobierno frente al endeudamiento familiar. El presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de una asistencia estatal para los deudores y sostuvo que las obligaciones deben resolverse entre las partes.

El 2 de agosto, durante una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei cuestionó la intervención del Estado y planteó: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás".

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo la misma postura durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde calificó el endeudamiento como "un tema entre privados". En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno no implementará un "plan platita" para asistir a quienes se encuentran en situación de mora.

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Los proyectos sobre endeudamiento

La problemática de las deudas familiares también llegó al Congreso, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas.

Una de las propuestas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas.

El proyecto contempla créditos de hasta $1,5 millones, con un costo financiero total limitado a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados y establecer planes de pago de hasta 60 meses para las personas en situación de mora.

También fue planteada la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), destinado a identificar a quienes contrajeron obligaciones para afrontar alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos.

En el Senado, a su vez, se presentó una propuesta que contempla quitas de intereses y planes de financiación de hasta 60 meses para las familias endeudadas.

La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también iniciaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales.

LT