Diego Santilli en el Council of the Americas: "Las inversiones llegan cuando existe orden"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el rumbo económico del Gobierno durante su exposición en la apertura del Council of the Americas 2026 y aseguró que la administración nacional trabaja sobre una premisa central: sostener el orden fiscal y recuperar reglas claras para la inversión y el crecimiento.

“Ningún país puede gastar permanentemente más de lo que ingresa”, señaló Santilli ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado. En esa línea, remarcó: “El equilibrio fiscal no se negocia”.

Motosierra o bisturí: el desafío de Milei para sostener el equilibrio fiscal en plena campaña electoral

El funcionario sostuvo que el Gobierno busca sentar las bases de una nueva etapa económica a partir del orden macroeconómico, el cumplimiento de la ley y la previsibilidad. “Estamos sembrando las bases del crecimiento sobre pilares concretos”, afirmó.

Santilli también aseguró que, a diferencia de etapas anteriores, hoy existe una orientación definida para el sector privado. “Hoy tenemos orden y reglas claras hacia donde tenemos que ir”, planteó, y agregó que “sin orden macro no hay crecimiento posible”.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete buscó diferenciar la actual gestión de las políticas aplicadas por el kirchnerismo en distintos planos de la vida política, social y económica. En ese marco, destacó cambios vinculados al cumplimiento de la ley, el orden fiscal y la inserción internacional del país.

En materia de política exterior, Santilli afirmó que Javier Milei tomó una decisión “clara y contundente” al reubicar a la Argentina dentro del mapa de alianzas internacionales. “Milei devolvió a la Argentina a las democracias occidentales”, sostuvo.

Santilli consiguió el apoyo de un gobernador clave a cambio de blindar los subsidios patagónicos

Luego enumeró una serie de contrastes con gobiernos anteriores en un intento por presentar el programa económico y diplomático del Gobierno como parte de una misma estrategia.

En efecto, presentó al Gobierno como el responsable de un cambio estructural basado en tres ejes: equilibrio fiscal, apertura de mercados y reformas. En ese marco, insistió en que “sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible” y explicó que la estabilidad es clave tanto para las empresas como para los trabajadores: una compañía no puede proyectar si desconoce cuánto costarán sus insumos y un trabajador no puede progresar si la inflación destruye su salario.

En materia de reformas, puso el foco en la reforma laboral, a la que calificó como “fundamental”, y defendió el RIGI como una herramienta para dar previsibilidad a los inversores. También anticipó la relevancia de una reforma del Banco Central, que presentó como garantía para evitar que el Estado vuelva a “rifar el valor” de la moneda.

Alineamiento internacional con los Estados Unidos

Santilli también puso el foco en el alineamiento internacional del Gobierno y buscó marcar un contraste con la política exterior de gestiones anteriores.

“Milei tomó una decisión política clara y contundente: devolvió a Argentina a las democracias occidentales”, afirmó el jefe de Gabinete, al defender la relación estratégica con Estados Unidos como parte del nuevo posicionamiento externo de la administración libertaria.

En ese marco, enumeró una serie de cambios que, según sostuvo, muestran el giro diplomático y comercial del país:

“Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina; pasamos de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos; pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

"Javier Milei trajo orden", resumió el jefe de Gabinete al defender la gestión nacional. Según sostuvo, ese orden es una de las condiciones necesarias para generar previsibilidad y atraer nuevas inversiones al país. Y completó: "Las inversiones llegan cuando existe orden", afirmó Santilli.

Hacia el cierre, Santilli buscó despegar el proceso reformista de una identidad partidaria y pidió sostener el rumbo más allá del oficialismo. Agradeció a los gobernadores por el trabajo conjunto con diputados y senadores y dejó una definición política: “Este cambio no le pertenece a un partido, sino a todos los argentinos”.

lr