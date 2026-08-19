Santilli consiguió el apoyo de un gobernador clave a cambio de blindar los subsidios patagónicos

Diego Santilli encendió la maquinaria de negociaciones en los despachos de la Casa Rosada con un objetivo claro: conseguir la musculatura legislativa que el oficialismo necesita con urgencia. En su rol de armador político, el jefe de Gabinete recibió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para destrabar el apoyo a dos de las grandes obsesiones que la administración central tiene en la agenda del Congreso: la eliminación definitiva de las PASO y la modificación de la carta orgánica del Banco Central.

Para convencer al mandatario provincial, Santilli tuvo que poner sobre la mesa una garantía de peso que desactiva uno de los mayores temores del sur del país. Pese a que durante las últimas semanas venía sonando con fuerza el rumor de que el Gobierno avanzaría con una poda a los subsidios de gas patagónicos, el funcionario le prometió cara a cara que el régimen de "zonas frías" no se modificará bajo ninguna circunstancia. Esa confirmación fue la llave maestra que aceleró el apretón de manos.

El posteo de Figueroa en X

A cambio de garantizar la continuidad de ese beneficio tarifario vital para la región, el jefe de Gabinete se aseguró dos adhesiones de oro en el Parlamento. Tras la cumbre, quedó confirmado que la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza levantarán la mano a favor de las iniciativas de Balcarce 50. El argumento que habilitó este respaldo desde la provincia es que la reforma monetaria resulta clave para frenar la inflación y que las primarias representan un gasto evitable.

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Para terminar de seducir a la gestión neuquina y mostrar voluntad de gestión, el funcionario nacional aceptó un mecanismo inédito para empezar a saldar las históricas deudas que la Nación arrastra con esa provincia. El acuerdo rubricado contempla la transferencia directa de bienes federales, entre los que se destacan valiosos inmuebles pertenecientes al plan Procrear.

Como parte de esta estrategia oficial coordinada para consolidar a Neuquén como un aliado firme, el Gobierno se guardó un as bajo la manga para el cierre de la jornada. Apenas Figueroa abandonó la oficina de Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de un mega proyecto del RIGI: un desembarco de 6.400 millones de dólares de Tecpetrol en la zona de Los Toldos II Este, que promete generar casi 8.000 empleos directos e indirectos en Vaca Muerta.

El Gobierno designó a cuatro funcionarios en organismos descentralizados que dependen de Santilli y Caputo

La exigencia por las rutas y el alto precio de los votos

La cumbre no fue un simple trámite de concesiones y tuvo que tomar nota de un reclamo de infraestructura urgente. El gobernador le planteó que el incesante tránsito pesado que genera el propio boom petrolero que festeja la Nación está destrozando la cinta asfáltica de los principales caminos neuquinos, convirtiendo la logística en un peligro.

La carpeta que quedó en el escritorio de la Jefatura de Gabinete incluye un pedido formal para que el Ejecutivo traspase la administración de corredores estratégicos, como la Ruta 40, la de los Siete Lagos y los pasos internacionales a Chile. La propuesta neuquina establece un esquema de concesiones a largo plazo donde la provincia pondría los fondos para reparar y ensanchar las vías, exigiendo que el Estado nacional reconozca financieramente cada peso invertido en esas obras.

Al final de la jornada, Santilli demostró su capacidad para recolectar adhesiones en un Congreso fragmentado, utilizando de manera sensata los recursos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la dinámica de la reunión dejó en claro que los mandatarios provinciales conocen a la perfección su peso específico: los votos patagónicos seguirán estando disponibles, pero exigirán respuestas directas basándose en la enorme cantidad de divisas que sus territorios le aportan a las arcas del país.

TC/MSS