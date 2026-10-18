Avalancha de nieve en un centro de esquí en Chile: tres muertos

Una avalancha en un centro de esquí andino en Chile dejó este sábado al menos tres personas fallecidas y otras cuatro heridas, según informó el estatal Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El siniestro se registró a más de 80 kilómetros al noreste de Santiago de Chile, en un sector de la Laguna del Inca, comuna Los Andes, en la región de Valparaíso, donde los montañistas fueron sorprendidos por el movimiento de nieve. El complejo, el más antiguo de Sudamérica, se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a unas dos horas de Santiago y a solo tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, corredor que conecta la región de Valparaíso con la provincia argentina de Mendoza..

El mismo Senapred informó más temprano de "cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas", pero horas después rectificó su propia versión.

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La entidad indicó que "tras la consolidación de las labores de búsqueda, rescate y verificación por parte de los organismos técnicos desplegados en terreno, se informa de 3 personas fallecidas y 4 lesionadas".

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Luego de las labores de rescate, los rescatistas consiguieron extraer del agua dos cuerpos sin vida, el de un hombre y una mujer, mientras que la tercera víctima seguía sumergida en el interior de la laguna. En tanto, dos de los heridos, tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Según la información que proporcionó el cuerpo de Carabineros los montañistas habían emprendido el ascenso hacia la cima del Cerro Los Tres Hermanos cuando el deslizamiento de la nieve los sorprendipo y los arrastró hasta el interior de la laguna.

Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, explicó el motivo de una primera versión equivocada.

"Hubo una información errónea desde el SAMU (gubernamental Servicio de Atención Médica de Urgencia) que reportó cuatro fallecidos, por eso que esa información que entregó Senapred era incorrecta", declaró Millones, citado por Meganoticias.

El funcionario señaló más temprano que los accidentados son "todos chilenos" y que "eran turistas de paso".

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Millones agregó que se recogió la versión del dueño de un hotel del lugar que advirtió a los andinistas que "no pasaran" por el lugar. "No sabemos si tenían experiencia o no", complementó.

Desde el complejo Ski Portillo se emitió un comunicado con la firma de su gerente general Miguel Purcell en el que se detallaron las acciones sobre el accidente.

"Lamentamos profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el sector de la Laguna del Inca, que ha dejado tres personas fallecidas. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seres queridos", expresaron.

"Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, el equipo de rescate de Portillo (Seguridad y Patrulla), junto a Carabineros del Complejo Los Libertadores (liderados por el teniente San Martín), acudió al lugar en aproximadamente 10 minutos, logrando rescatar a cuatro personas. Asimismo, pusimos a disposición nuestros recursos de emergencia, incluido nuestro helicóptero, para colaborar en la atención y el traslado de una de las personas afectadas al Hospital de Los Andes", ampliaron.

Explicaron, además que el lugar donde ocurrió el trágico hecho no contaba con habilitación para practicar esquí. "El sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada. Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves, que pueden poner en riesgo tanto la vida de quienes ingresan como la de los equipos que deben acudir en su auxilio", se detalló en ese comunicado.