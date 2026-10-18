Nayib Bukele cambia su política de seguridad y libera miles de presos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió con un giro en su política de mano dura contra el delito, al confirmar que está evaluando liberar a miles de jóvenes detenidos en su guerra contra las pandillas, tan criticada por los organismos de derechos humanos.

El mandatario confirmó que la liberación en forma “anticipada” comprenderá a unos 10.000 jóvenes que hicieron “favores ocasionales” a las pandillas, pero que no pertenecen a sus estructuras. “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseguró Bukele en una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador.

El mandatario negó que contemple liberar a la mitad de los presos bajo el régimen de excepción como según él aseguraron algunos medios de comunicación que calificó de “activistas”. Fue una “tergiversación”, dijo.

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“Creemos en una previa revisión que aproximadamente un 50% pudiera entrar en el programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó.

Cero Ocio es el programa de reinserción y beneficios de su gobierno que aplica para personas condenadas. Bukele sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en hechos delictivos e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.

La posible reducción del tiempo en prisión contrasta con la política de mano dura que Bukele implantó contra la delincuencia. Organizaciones humanitarias cuestionan que se considere la colaboración delictiva sin tomar en cuenta el temor que infundían estas estructuras, así como la existencia de personas inocentes dentro de las cárceles.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, permite detenciones sin orden judicial y llevó a prisión a más de 93.000 personas. El gobierno atribuye a su ofensiva una reducción histórica de los homicidios, mientras organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia. Durante la conferencia, Bukele defendió su modelo de seguridad y lo calificó como “el mejor plan de combate al crimen del mundo”.