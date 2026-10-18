Tras el alta al Papa y los médicos afirman que “no hay motivos clínicos” que impidan su gira

El papa León XIV fue dado de alta por la tarde de ayer y regresó al Vaticano, a sólo cinco días de la operación. Si bien su agenda de actividades está suspendida hasta el 20 de octubre, los médicos dijeron que no hay “motivos clínicos” para que suspenda la gira por Latinoamérica.

El sumo pontífice, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran apto para recibir el alta.

“En el momento del alta hospitalaria, el Papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias”, dijo a la prensa el cirujano Stefano Margaritora. Y en una gran noticia para los más de 1.400 millones de católicos del mundo, agregó que “La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente”.

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Entre un fuerte operativo de seguridad y los aplausos y cánticos de decenas de fieles, el papa de 71 años salió del policlínico Agostino Gemelli, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

Antes de marcharse caminando por sus propios medios y visiblemente de buen humor, el pontífice intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con los responsables del hospital. Además conversó por unos minutos con una joven ucraniana llamada Varvara, a quien había conocido el 31 de diciembre en la Plaza de San Pedro. En aquel entonces, Varvara estaba a punto de someterse a una cirugía por un tumor, y el Papa la había abrazado y animado.

Minutos después de salir del hospital romano, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una entrada lateral.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el papa ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre y no hay certeza absoluta sobre la gira.

No obstante, su cirujano, Stefano Margaritora, afirmó el sábado que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” el viaje a América Latina. El Papa se encuentra en “unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias” y estará “plenamente recuperado” en “unos diez días más”, declaró Margaritora.

El Vaticano informó que León XIV rezará el Ángelus hoy desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la plaza de San Pedro, como es tradición.

Antes de recibir el alta, el Pontífice estadounidense celebró una última misa al mediodía, según la Santa Sede, como había hecho en los últimos días en la habitación de la décima planta donde se recuperaba de la operación.

“Se trata de un paciente ideal”

Desde que el domingo pasado, después de rezar el Ángelus, anunció que debía someterse a una intervención quirúrgica, León XIV se internó, fue operado, recibió fisioterapia, celebró dos misas en el hospital y ofició una tercera pocos minutos antes de recibir el alta. Todo en menos de una semana.

El profesor Stefano Margaritora, el cirujano que lo intervino, le contó a Vatican News que el tumor fue descubierto de forma “fortuita” durante una radiografía abdominal de rutina, en la que apareció una “pequeña mancha” en el pulmón derecho.

Aunque calificó la operación de “rutinaria”, el médico destacó el compromiso del pontífice con su recuperación. “Se ha implicado en cuerpo y alma”, afirmó. Además, sostuvo que León XIV “siempre hacía incluso un poco más” de lo que le pedía el equipo médico.

“El segundo día después de la operación, nos dimos la vuelta y vimos que él mismo estaba colocando las sillas de la capilla”, recordó Mar garitora.

Mientras tanto, el Papa ya retomó parte de sus actividades. El viernes mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y recibió a por separado al cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y decano del colegio cardenalicio, y con el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma.

La evolución clínica de León XIV avanza con normalidad, aunque todavía se esperan los resultados de estudios complementarios que permitirán definir los próximos pasos del tratamiento. Por ahora, la recuperación avanza a ritmo firme y acelerado superando las expectativas del equipo médico.

Los pròximos dìas siguen siendo claves para confirmar o no que el viaje que incluirá a la Argentnina podrá realizarse con una agenda que de por si será más que exigente.