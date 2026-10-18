Galería: fotos y videos de las violentas protestas por la inflación en Francia

Violentos disturbios, saqueos y ataques contra dependencias oficiales se desataron en múltiples ciudades de Francia como consecuencia del aumento del costo de vida. Durante las jornadas de movilización, grupos radicalizados provocaron destrozos en locales comerciales, incendiaron vehículos e ingresaron por la fuerza a sedes municipales.

En París, comercios de tecnología, indumentaria de lujo y telefonía sufrieron robos y la rotura de sus instalaciones. El alcalde capitalino, Emmanuel Grégoire, condenó enérgicamente los destrozos en la vía pública y diferenció las demandas sociales pacíficas de las acciones vandálicas que afectaron áreas enteras de la ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La violencia se extendió a otras localidades como Lyon, donde una oficina de turismo en la Plaza Bellecour fue incendiada, y Lille, donde manifestantes forzaron el acceso al Ayuntamiento. En Marsella, grupos encapuchados vandalizaron la municipalidad y destruyeron símbolos institucionales antes de ser desalojados por las fuerzas de seguridad.

París es una guerra: violentos choques de la policía con miles de manifestantes contra Macron

En Limoges, el asalto a la sede municipal provocó un incendio de magnitud en la planta baja que alcanzó la cúpula del edificio y destruyó vehículos policiales. Ante la gravedad de los incidentes, el Ministerio del Interior desplegó a 10.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional para contener los focos de conflicto.

El presidente Emmanuel Macron sostuvo que las autoridades perseguirán y castigarán a los responsables de los saqueos y ataques a edificios públicos. Por su parte, la cartera de Interior reportó más de 1.200 detenidos en todo el país y estimó una concurrencia superior a las 550.000 personas en las marchas. Unos 150 polícías terminaron heridos de diversa consideración.

Las movilizaciones fueron convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. A las protestas asistieron estudiantes, trabajadores, jubilados, activistas y referentes del movimiento de los chalecos amarillos. La marcha autorizada se desarrolló en París, fuera del Ayuntamiento, donde ardieron contenedores y otros elementos urbanos.

AS / EM