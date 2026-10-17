Violentos disturbios en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges

Una jornada de protestas contra el encarecimiento del costo de vida en Francia terminó este sábado 17 de octubre con incendios, saqueos y ataques a edificios públicos y comercios en distintas ciudades. El episodio más grave ocurrió en Limoges, donde un grupo de manifestantes incendió el histórico ayuntamiento y provocó el derrumbe de parte de su estructura.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que las intervenciones policiales dejaron 1.200 detenidos. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron advirtió que los responsables de los ataques serán perseguidos y castigados.

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En Limoges, los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas encapuchadas incendió un vehículo policial frente a la sede municipal. Después, rompieron las ventanas e ingresaron al edificio para iniciar el fuego. Las llamas alcanzaron el techo y una de las alas del inmueble, construido hace 143 años.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron el avance del incendio y el momento en que una parte de la cúpula se desplomó, mientras los bomberos intentaban evitar que el fuego consumiera el resto del edificio.

El ayuntamiento de Limoges quedó prácticamente destruido

El prefecto local, Maurice Barate, describió la gravedad de los daños y aseguró que el edificio quedó “prácticamente destruido”.

“El tejado se ha derrumbado sobre las plantas inferiores, salvo en el ala oeste, y ya han desaparecido dos tercios de la fachada”, afirmó el funcionario. Además, calificó lo ocurrido como una “catástrofe para el patrimonio” y condenó el ataque, al que definió como un “acto deliberado de vándalos”.

El incendio del ayuntamiento fue uno de los episodios más graves de una jornada que también incluyó ataques contra otras dependencias públicas. En Lyon, por ejemplo, una oficina de turismo fue alcanzada por las llamas.

Francia: las protestas superaron las previsiones oficiales

La movilización tuvo una convocatoria mayor a la que esperaban las autoridades. Según las estimaciones oficiales difundidas durante la jornada, unas 550.000 personas participaron de las protestas en todo el país. Los organizadores, en cambio, calcularon que la asistencia llegó a 800.000 manifestantes.

Los disturbios se extendieron a ciudades como París, Marsella, Estrasburgo, Ruán, Nantes, Rennes, Toulouse y Valence. En distintos puntos hubo saqueos de comercios, daños en el espacio público y ataques contra edificios públicos.

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En París, algunos grupos protagonizaron destrozos en zonas alejadas del recorrido autorizado de la manifestación e intentaron acercarse al Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa. También se registraron barricadas en la avenida de los Campos Elíseos.

Ante la escalada de violencia, la Policía desplegó en la capital a la CRS 8, una unidad especializada en intervenciones frente a episodios de violencia urbana.

El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, denunció los daños en la ciudad. “Hay calles enteras metódicamente arrasadas”, afirmó, al referirse a los destrozos en comercios, el espacio público y distintos monumentos.

El Gobierno francés apuntó contra grupos de ultraizquierda

El ministro del Interior, Laurent Núñez, atribuyó los episodios violentos a grupos que, según su evaluación, buscaron atacar las instituciones y aprovechar las movilizaciones para cometer delitos.

“Hubo varios miles de alborotadores, entre ellos grupos de ultraizquierda y delincuentes oportunistas”, sostuvo durante una conferencia de prensa. También aseguró que existió una “voluntad manifiesta” de atacar edificios públicos. Entre los objetivos mencionados por el funcionario estuvieron las prefecturas, los ayuntamientos de Marsella y Limoges y la oficina de turismo de Lyon.

Núñez también cuestionó a algunas organizaciones políticas de extrema izquierda por considerar que alentaron los enfrentamientos. En particular, apuntó contra Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, quien había criticado el accionar de las fuerzas de seguridad y cuestionado la respuesta del Gobierno a las protestas.

El ministro rechazó esas acusaciones contra la actuación policial y defendió el despliegue de los agentes durante la jornada.

Además, anticipó que habrá nuevas detenciones en los próximos días. Los investigadores analizarán las imágenes registradas durante los incidentes para identificar a otros posibles responsables, bajo la supervisión de los fiscales.

Emmanuel Macron prometió castigos para los responsables

El presidente francés se pronunció en las redes sociales después de los ataques y aseguró que quienes participaron de los destrozos enfrentarán consecuencias judiciales. “Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, escribió Macron.

El mandatario también reclamó un “frente unido” frente a quienes, según expresó, “siembran el caos” y buscan derribar las instituciones. Además, manifestó su respaldo a las fuerzas de seguridad, que habían recibido críticas en las últimas semanas por su actuación ante bloqueos y movilizaciones estudiantiles.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu encabezó una reunión de crisis con representantes de distintos ministerios para coordinar la respuesta a los incidentes y reforzar los operativos de seguridad.

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