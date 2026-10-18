El papa León XIV rezó el Angelus en el Vaticano tras su operación

Este domingo, el papa León XVI hizo su reaparición en público tras ser operado con éxito el martes 13 de octubre por un cáncer de pulmón. El Sumo Pontífice recibió el alta médica este sábado y abandonó el Policlínico Gemelli de Roma. En paralelo, el Vaticano continúa con los preparativos de su viaje a Sudamérica, el cual se confirmó que sigue en pie.

Este 18 de octubre, el Santo Padre se presentó para realizar el rezo del Ángelus a las 12 (hora local, las 7 de Argentina) en la Plaza de San Pedro, desde donde lo hace habitualmente. "Devolver 'al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios' significa 'ser sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para el bien'", inició basando su catequesis a partir del Evangelio de Mateo.

El líder de la Iglesia Católica se asomó este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico frente a los numerosos fieles y peregrinos que se acercaron para manifestarle su apoyo y rezar junto a él luego de que le hayan dado el alta médica tras someterse a una cirugía de extirpación de un adenocarcinoma pulmonar.

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El papa León XIV recibió el alta médica tras su operación y dejó el Hospital Gemelli

Durante su rezo realizado en su reaparición en público, León XIV añadió: "El Evangelio de Mateo nos presenta una de las enseñanzas más famosas de Jesús: 'Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios'". A su vez, recordó que el mensaje fue pronunciado durante una situación hostil hacia Jesús.

"La respuesta del Maestro es astuta porque lo mantiene fuera de la trampa y desenmascara la hipocresía de quienes quieren hacerlo caer", destacó y agregó: "Contemplamos a un Dios que no teme a la historia, sino que viene a vivir en ella. Su Reino no elimina los cargos ni las responsabilidades humanas. Sin embargo, nos pide que vivamos sin concesiones, libres de malas ambiciones e intereses injustos, anteponiendo ante todo el Reino de Dios y su justicia".

Acto seguido, mencionó a aquellos movilizados por malas intenciones y señaló: "Queridos hermanos, este es precisamente el perfil de quien 'devuelve al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios': ser sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para hacer el bien. Oremos al Señor para que nos ayude a ser así. Y confiémonos a la intercesión de la Virgen María".

El cirujano Stefano Margaritora saluda al Papa León XIV.

El Sumo Pontífice salió este sábado del Policlínico Gemelli, desde donde sus primeras palabras fueron dirigidas especialmente a los médicos, enfermeros y a todo el personal del centro de salud. "Quiero agradecer a todos los que han orado por mí en estos días. Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias!. Ahora retomaré gradualmente mi actividad. Les agradezco a todos los que rezaron por mí", expresó.

"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indicó el equipo médico de la Santa Sede este sábado cuando le dieron el alta médica. "El Papa León XIV abandonó el Hospital Universitario Agostino Gemelli y regresó al Vaticano", señalaron.

Tras el alta al Papa y los médicos afirman que “no hay motivos clínicos” que impidan su gira

En su despedida, agradeció al Prof. Stefano Margaritora, quien realizó la operación, junto con el equipo médico y de enfermería, y saludó al personal sanitario, a la Prof. Elena Beccalli, Rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, y a los directores del Hospital Universitario Agostino Gemelli", se señaló en el comunicado difundido por el Vaticano.

A unos 20 días de su viaje previsto para Uruguay, Argentina y Perú, rápidamente se puso en duda la continuidad de lo planeado tras conocerse el estado de salud del papa León XIV. No obstante, el cirujano que lo operó indicó que el Santo Padre está en condiciones de afrontar la gira a América Latina del 6 al 17 de noviembre.

"No hay motivos clínicos que impidan realizarlo", señaló de cara a los medios Stefano Margaritora, el cirujano que lideró la operación del Sumo Pontífice. Su declaración no solo llevó tranquilidad sobre la salud del Sumo Pontífice, sino que también causó un impacto positivo en los fieles que aguardan ansiosos su visita a Sudamérica.

AS / EM