Femicidio de Camila: el detenido se escondía en la casa de una amiga de su madre y rogaba "no volver a la cárcel"

Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, no ofreció resistencia y estaba "muy asustado" cuando la Policía lo encontró, en la madrugada de este lunes, en barrio San Nicolás, de Malagueño. El principal acusado del femicidio de Camila Iglesias, de 24 años, se había refugiado en la casa de una mujer que conocía.

La comisaria mayor Mónica Ludueña, subdirectora de Investigaciones Criminales Norte, contó a PERFIL CÓRDOBA que la detención, a cargo de las brigadas de Cruz del Eje y Carlos Paz, transcurrió sin sobresaltos. "No hubo resistencia alguna", afirmó. El hombre no portaba armas ni otros elementos. Tampoco confesó. "Solamente dijo: ’Me vengo a entregar’", precisó la jefa policial.

Fuentes que participaron del procedimiento relataron a este medio, en off the record, que Gómez “estaba asustadísimo”, al borde del llanto, y que dijo que no quería volver a la cárcel.

La casa de la "tía"

La fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, explicó que el sábado se realizaron numerosos allanamientos en Malagueño y en Carlos Paz, "porque teníamos el dato de que podía estar en la zona". Todos dieron resultado negativo. El sospechoso apareció, finalmente, en una de las viviendas que los investigadores habían revisado la noche anterior.

"Él le dice tía, pero no es la tía, es una amiga de la madre", aclaró la fiscal. Según Ludueña, los investigadores siguieron la pista de sus familiares y amigos, que tiene en Carlos Paz y en Cruz del Eje. Los jefes de ambas brigadas trabajaron 72 horas de manera continua, desde el viernes en que se halló el cuerpo.

Por ahora no hay otros detenidos. Ardiles sostuvo que "no tenemos ningún indicio de que la familia lo haya encubierto" y agregó que los parientes del acusado colaboraron con la investigación. Ludueña coincidió en que, "por el momento", no hay más sospechosos.

El antecedente de 2022

Gómez ya había sido denunciado y condenado en 2022 por hechos de violencia contra una expareja. La comisaria Ludueña lo describió como un antecedente por violencia familiar. La fiscal destacó que ese expediente no guarda relación con Camila.

La hermana de Camila, Romina Iglesias, dijo en una entrevista con La Voz En Vivo: afirmó que la condena fue efectiva. También contó que advirtió a Camila sobre ese pasado: "Yo le dije: si ya estuvo preso por el tema de violencia de género, ¿por qué estás con él?".

Qué se sabe de la muerte de Camila

Camila y Gómez convivían desde hacía aproximadamente un año, según la familia de ella. Ardiles explicó que la joven mantenía poco contacto con sus parientes y que la hermana, que vive en Cruz del Eje, sospechaba del hombre. Esa hermana radicó la denuncia por desaparición el jueves 15 de octubre; el último contacto había sido el 2.

Según la fiscal, la hipótesis apuntó a Gómez desde el comienzo. Esa misma noche, los investigadores allanaron la casa que compartían y encontraron el cuerpo. Se informó que estaba dentro de una heladera y cubierto con cal.

Esa circunstancia complica la identificación. Ardiles contó que recibió el sábado un informe preliminar de autopsia, pero que el estado del cuerpo no permite reconocerlo. Hacen falta estudios complementarios para confirmar que es Camila.

"No tenemos la causa fehaciente de la muerte", admitió. El cuerpo pasó al área de antropología forense, "donde nos van a terminar de dar todos los datos que necesitamos". Hasta ahora no se pudo determinar si hubo disparos, arma blanca o golpes.

La causa investiga un homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sobre una carta que el acusado habría dejado en la vivienda, Romina Iglesias aseguró que existió una nota en la mesa con la ubicación del cuerpo.