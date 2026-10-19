En lo que constituye un paso decisivo hacia el cierre definitivo de la última cárcel en territorio porteño, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires este lunes completaron con éxito la primera etapa del traslado de detenidos desde el Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto) hacia el nuevo establecimiento penitenciario construido en Marcos Paz. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva afirmó que "el traslado de internos a Marcos Paz es un hecho" y marcó que es una "obra de infraestructura sin precedentes en Argentina y Latinoamérica", que "permitió trasladar a 1400 internos en 5 jornadas, en un tiempo récord".

Junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Monteoliva encabezó una conferencia de prensa oficial para brindar precisiones sobre el operativo de seguridad. Del anuncio también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez.

RDI: advierten incumplimientos en los protocolos de traslado de los presos de Devoto hacia Marcos Paz

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"Se realizó sin conflictos, sin motines y sin fugas", dijo la ministra de Seguridad sobre el traslado; y destacó "la coordinación, la voluntad política y la capacidad técnica entre Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Es un hito que hoy estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad, además de modificar las condiciones de trabajo del servicio penitenciario federal y las realidades sanitarias para los 1.500 internos que aquí se encontraban", mencionó.

Karina Milei: "Yo viví acá muchos años y conozco las dificultades que causaba para los vecinos"

Antes de las palabras de Monteoliva, Karina Milei le agradeció a la ministra y a los efectivos "que hicieron el traslado" y brindaron la "oportunidad de devolver a los vecinos de Devoto este lugar que ocupó tantos años la cárcel".

"Yo viví acá muchos años y conozco las dificultades que causaba para los vecinos. Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad en pocos meses", señaló la funcionaria, que en las últimas semanas comenzó a levantar su perfil público con algunas breves apariciones ante los medios.

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