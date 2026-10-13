RDI: advierten incumplimientos en los protocolos de traslado de los presos de Devoto hacia Marcos Paz

El procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y advirtió sobre incumplimientos en los protocolos de traslado, dificultades para acceder a elementos personales y restricciones a las visitas. También alertó por la interrupción de las actividades del Centro Universitario de Devoto (CUD) y reclamó garantizar la continuidad educativa de las personas detenidas.

Ariel Cejas Meliare explicó que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de notificación previa y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. “La falta de conocimiento, de notificación, los jueces deberían estar al tanto del traslado de los detenidos, digamos, hay un protocolo justamente de traslados que entendíamos que no se estaba cumpliendo”, afirmó.

El funcionario señaló que la Procuración recibió la notificación a última hora, lo que dificultó el control del procedimiento. “Nosotros fuimos notificados, pero fuimos notificados a las 11 de la noche del día anterior, así que nosotros teníamos ese movimiento, pero no había forma de poder tener ese tiempo suficiente como para hacer el control de traslado”, sostuvo.

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Consultado sobre las razones para no cumplir el protocolo, respondió: “Cuestiones, entiendo, de urgencia y de seguridad. Eso fue justamente el reclamo que se hizo tanto verbalmente como oficialmente”.

Falta de elementos personales y restricciones a las visitas

Durante el operativo también surgieron reclamos por las condiciones de los detenidos en el complejo de Marcos Paz. Según Cejas Meliare, algunos todavía no habían recibido sus pertenencias personales y tampoco podían acceder al patio. “Algunas cuestiones, no han podido acceder al patio todavía, sí, por supuesto, a la alimentación, algunos elementos de higiene”, explicó.

El procurador agregó que la falta de entrega de los elementos personales afectaba cuestiones básicas de la vida cotidiana. “Esto fue un reclamo que se hizo hoy, prometieron que esto se iba a solucionar en el día de hoy”, indicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Respecto de las visitas familiares, contó que las autoridades se comprometieron a compensar las interrupciones: “Nos dijeron que se va a compensar esa falta de visitas una vez que esté todo trasladado con más visitas a los detenidos”.

El futuro del Centro Universitario de Devoto

El funcionario explicó que la Procuración había solicitado que los traslados se realizaran después de finalizar el cuatrimestre. Sin embargo, señaló que los primeros trasladados fueron precisamente los estudiantes. “Y paradójicamente el primer traslado que se hizo fue el de los estudiantes, entonces eso fue el motivo principal en la presentación de la vía Scorpus”, afirmó.

Sobre la posibilidad de garantizar la continuidad educativa en Marcos Paz, advirtió que el nuevo establecimiento no cuenta con un espacio destinado específicamente a un centro universitario. “Bueno, esto justamente es un reclamo también de la curación, porque no hay espacio, si bien hay numerosas aulas, no hay un espacio destinado para un centro universitario”, explicó.

Educación y seguridad: el impacto en la reincidencia

Para el procurador, garantizar la educación dentro de las cárceles es una cuestión central para la reinserción social y la prevención del delito. En ese sentido, destacó los resultados asociados con la experiencia del CUD: “Todas aquellas personas que han pasado por el centro universitario, el índice de reincidencia es infinitamente menor a aquellos que no han pasado.

Y concluyó con una definición sobre la relación entre educación y políticas de seguridad: “Así que no hay mejor inversión en seguridad que invertir en educación en contra de la violencia”.