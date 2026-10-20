Sobreseyeron al adolescente que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

A siete meses del hecho que conmocionó a la provincia de Santa Fe y al país en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, el juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente que en marzo ingresó armado a la institución y mató a Ian Cabrera Núñez, un estudiante de 13 años.

La resolución fue dictada por el juez penal José Boaglio a partir de una presentación efectuada por los abogados defensores del menor, Mariana Oroño y Federico Kiener.

El planteo de la defensa técnica se fundamenta en que el agresor tenía 15 años al momento del ataque y resultaba no punible bajo la legislación penal juvenil aplicable en esa fecha.

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El portero que redujo al tirador en la escuela de San Cristóbal: "Me apuntó pero no alcanzó a gatillar"

Si bien con posterioridad el Congreso de la Nación reformó la normativa y redujo la edad de punibilidad a los 14 años, por principio constitucional de irretroactividad de la ley penal más gravosa, la nueva norma no puede ser aplicada hacia atrás en el tiempo.

Desde los estrados judiciales aclararon, la resolución no desconoce su autoría en el crimen y autoría material del joven en la muerte de su compañero, sino la imposibilidad legal de aplicarle una condena o pena de carácter criminal.

En ese marco, el magistrado dispuso la continuidad de medidas tutelares, de seguimiento interdisciplinario y de resguardo bajo la intervención directa de organismos especializados del Estado provincial.

Santa Fe: alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

Sobre el estudiante que llevó a cabo el tiroteo, el periodista Carlos Lucero, que había recontruido el hecho en diálogo con Perfil, señaló que, según cuentan las maestras, "era un excelente alumno".

"Tenía algunas deficiencias que hacían que muchos de sus compañeros le hicieran bullying, que era el ñoño, el estudiante, buen estudiante, el clásico. Este chico en la mañana de hoy ingresó con un arma, una escopeta de doble caño, y empezó a tirar al bulto. La ingresó en un estuche musical, aparentemente, o algo por el estilo, y disparó, se calcula, hasta cinco tiros de cartucho de un arma que no te puedo certificar si es un 16 o un 12 grande", detalló en aquel entonces.

El episodio, que dejó además ocho heridos, pudo haber tenido consecuencias aún más graves de no ser por la intervención del portero que logró reducir al agresor en medio del ataque.

El caso provocó en su momento un profundo impacto institucional y abrió una compleja línea de investigación federal y cibernética. Las pericias posteriores detectaron la vinculación del atacante con comunidades virtuales radicalizadas, entre ellas la denominada True Crime Community y redes coercitivas internacionales como la "Red 764", plataformas dedicadas a manipular a adolescentes e incitar a la concreción de ataques y masacres en establecimientos educativos a escala global.

LT RM/AF