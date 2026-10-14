"Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía el pecho": el relato de la hija de "Locomotora" Castro

Tras el fallecimiento del histórico excampeón mundial de boxeo, Jorge "Locomotora" Castro, su hija Quimey reconstruyó los dramáticos momentos previos a la descompensación fatal que sufrió en el bingo de Morón: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”.

El fallecimiento de Castro, a los 59 años, dejó un vacío en el deporte argentino y una conmoción total en el ambiente del boxeo. En medio del dolor por la partida del excampeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), su hija brindó un estremecedor testimonio en el que reconstruyó los angustiantes minutos previos a la descompensación que sufrió su padre mientras se encontraban en una sala del bingo.

De qué murió Locomotora Castro, el histórico campeón mundial de peso mediano

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De acuerdo con el relato de la joven, la salida familiar transcurría con normalidad hasta que el deportista comenzó a manifestar un malestar repentino que encendió las alarmas de inmediato.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural. Tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir. Fue una cuestión de 15 minutos. Fue totalmente natural. Pedimos que se respete el luto”, expresó con profundo desconsuelo, rememorando el instante exacto en el que el expugilista advirtió los síntomas de la falla cardíaca que terminaría provocando su muerte.

Estábamos bien y de repente me dijo ‘me voy al baño’. Están las pruebas, están las cámaras. Se fue al baño y a la hora de regresar me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumás como un salvaje’. Porque fumaba ahí adentro, él fumaba sólo cuando iba a jugar. Y me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa’”. expresó.

‘Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho hija’. Ahí llamamos a la seguridad del lugar... Y fue así, tan rápido como lo cuento. Se lo llevaron a una habitación aparte y en privado le empezaron a hacer RCP”, explicó Quimey.

La situación se tornó crítica en cuestión de minutos, obligando a una asistencia de emergencia contrarreloj: “Mi mamá lo agarró de la cara y le dijo: ‘Jorge mirame’. La miró, le cerró los ojos y perdió la conciencia. Estuvieron haciéndole RCP 20 minutos. Tomaron todas las medidas necesarias, quiero aclarar que no hubo negligencia médica”, resumió.

Jorge "Locomotora" Castro

Se fue caminando hasta la oficina donde nos apartaron. Ahí se sentó, ahí pidió acostarse, ahí pidió que le saquen las zapatillas. A los cinco minutos empezaron a hacerle las maniobras”, relató. “Él era diabético, insulinodependiente. Siempre se controló. Su amigo siempre lo llevaba al médico a hacerse los controles correspondientes. Él no tomaba alcohol, se cuidaba con las comidas”.

"Estaba conmigo y con mi mamá. Gracias a Dios estaba conmigo. Estábamos ahí y nosotros la verdad que teníamos una salida rutinaria con mi mamá. Ellos son muy amigos, no están en pareja hace 15 años, pero son muy amigos. Entonces era una salida que hacíamos los tres”, expone Quimey, sobre su salida habitual en familia.

“No vivo con mi papá, pero venía muy seguido. Nosotros hace varios años logramos llevar una relación de padre e hija, que capaz nos costó un poco más de chica porque mi papás no se separaron en buenos términos, Pero hoy en día ellos eran como mejores amigos. Por suerte nos llevamos todos el recuerdo de que teníamos una linda relación”, sostuvo.

Según su hija, el exboxeador estaba “muy contento” con el proyecto de los comedores que llevaba adelante hace años..

“Tenía muchos proyectos a largo y corto plazo. No los pudo cumplir. No tengo mucho más que decirles que por favor se respete el luto ajeno”, dijo. “Mi mamá está muy mal. Mi hermano está destruido. Salí a hablar por eso. Queremos despedirlo en paz. La despedida va a ser privada”, pidió.

El paso de ‘Locomotora’ Castro por la Estación Rodríguez del Busto

La tragedia enlutan no sólo al boxeo nacional, sino especialmente al círculo íntimo del excampeón mundial, quien compartía su vida, Noe Vigliarolo. En medio del dolor, su pareja lo despidió con profundo pesar a través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram, donde reveló los proyectos truncados que compartían: “Nos íbamos a comprometer viajando a la costa”, expresó con angustia al recordar los planes de casamiento que tenían previstos.

Por su parte, Quimey se refirió a la estructura íntima de su núcleo familiar, recordando que semanas atrás el propio "Roña" había mencionado en una entrevista con TyC Sports que tenía 15 hijos y 14 nietos. Ante la magnitud de la noticia y la dispersión de la familia ampliada, la joven aclaró cómo se manejaban en el día a día: “Mi familia reducida somos cuatro. Nosotros mantenemos el vínculo cerrado entre nosotros. Con mis otros hermanos no hablo”, detalló. Asimismo, sobre la comunicación con el resto de los familiares tras el trágico desenlace, agregó: “Mi papá es viudo, así que tiene hijos no sé si en otro país, pero sí en Santa Cruz. Que están al tanto de la situación. Ya hemos hablado. Pero quiero que quede claro que nuestro vínculo familiar es bastante reducido”.

El velatorio del exboxeador será privado, como ya se ha detallado y tendrá lugar en el municipio de Morón a partir de las 18 horas. Luego, será enterrado a mediodía del jueves.

Jorge "Locomotora" Castro y su novia Noe Vigliarolo

Las últimas reflexiones y dichos del excampeón sobre su vida y su salud

A lo largo de sus últimas apariciones mediáticas, "Locomotora" Castro solía dejar reflexiones sobre el paso del tiempo, el desgaste físico tras una carrera exigente en el boxeo y el valor de su núcleo íntimo. Con la sinceridad y el carisma que siempre lo caracterizaron, el excampeón mundial dejó frases que hoy cobran un sentido especialmente conmovedor para sus seguidores y seres queridos.

Al repasar el vínculo con su entorno más cercano, el "Roña" solía destacar el refugio que encontraba en su hogar, afirmando con orgullo: “Mi familia reducida somos cuatro. Nosotros mantenemos el vínculo cerrado entre nosotros”. Asimismo, en reiteradas entrevistas donde reflexionaba sobre su legendaria trayectoria deportiva y los avatares de la vida cotidiana, el ex pugilista solía remarcar su eterna gratitud hacia el público, resumiendo su filosofía con una frase recurrente sobre el cariño recibido: “El amor de la gente es lo único que me importa y lo que siempre me salva”.

MP/LT