De qué murió Locomotora Castro, el histórico campeón mundial de peso mediano

Jorge "Locomotora" Castro, ex campeón mundial de boxeo, falleció este miércoles 14 de octubre a los 59 años luego de descompensarse en el Bingo de Morón, en el recinto de las máquinas. Marcos Tolosa, quien estaba a su lado, afirmó para Radio Mitre que el peleador sostuvo que sentía se sentía mal y, al instante, se descompuso.

"Roña" Castro padecía diabetes, pero aún se estudia su enfermedad estuvo relacionada con el deceso. A pesar de que el personal del bingo otorgó asistencia médica e intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el peleador, que estaba acompañado de su ex pareja y su hija, Quimey, ya había perdido la vida. Actualmente, la causa quedó a cargo de la UFI N°8 de Morón, que se encargará de investigar los motivos de su fallecimiento.

Murió el boxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo

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De qué murió "Locomotora" Castro

La Policía Científica determinó que el fallecimiento del ex boxeador ocurrió por causas naturales, lo que descartó todas las teorías previas. Por su parte, Quimey Castro habló con distintos medios de comunicación y relató cómo fueron los últimos momentos de su padre. “Fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, relató la hija de "Roña".

Minutos antes, el deportista había ido al baño y cunado regresó, comenzó a manifestar el dolor en el pecho y luego, cayó descompensado. "Yo le dije que era porque fumaba como un salvaje", admitió la joven, quien también aseguró que no estaba medicado. Inmediatamente, llamaron a la seguridad del lugar, que se encargó de contactar a los servicios de emergencia médica.

Mientras esperaban a la llegada de la ambulancia, Castro fue trasladado a una habitación privada del Bingo de Morón, donde intentaron reanimarlo sin éxito. A pesar de que el informe preliminar constató que tenía bajos niveles de insulina en el momento del hecho, el ex campeón mundial falleció a causa de una falla cardíaca fatal, según las pericias forenses.