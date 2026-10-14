miércoles 14 de octubre de 2026
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Instantes finales de Locomotora Castro

Muerte en el Bingo: "A Castro lo dejaron morir, se cae y hablaba, estaba vivo, pero no hay médico y la ambulancia tardó 15 minutos"

Marcos Tolosa, que estaba sentado al lado del exboxeador cuando se descompuso, contó detalles dramáticos de ese momento. "Me dice 'me siento mal, me duele el pecho'", y cuestionó que la sala de juego "antes tenían una ambulancia acá, pero ahora no hay nada si alguien se descompone..."

Bingo Morón
Bingo Morón | Imagen Web

La persona que estaba sentada en las máquinas tragamonedas del Bingo de Morón al lado de Jorge 'Locomotora' Castro se identificó en Radio Mitre como Marcos Tolosa, y habló este miércoles frente a la sala de juego con Mercedes Ninci, a la que le contó sin medias tintas que "A Castro lo dejaron morir, me dice 'me siento mal' y se cae, todavía hablaba bien, estaba vivo ahí, pero la ambulancia tardó 15 minutos y en el Bingo no tienen médico, ni ambulancia, nada para atender a la gente... Lo dejaron morir, fue terrible...".

Tolosa en esa nota con Mitre recalcó que "yo vengo acá hace 28 años, pero antes había una ambulancia acá por si alguien se sentía mal, pero eso no está más, no tienen nada...".

Jorge

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Luego indicó que "Castro me dice 'me duele el pecho' y enseguida se cae", cuando eso sucede, alrededor de las 4 de la mañana, entre los que estaban más cerca intentan ayudarlo, el personal del Bingo avisa a las autoridades a cargo del turno en ese momento y desde allí parte el llamado a una empresa de ambulancias.

Jorge El Roña Castro

Esa es la circunstancia que Tolosa le dijo a Ninci que "la ambulancia tardó 15 minutos, es una barbaridad", un plazo que tanto haya sido un pico de diabetes, o un ataque cardíaco, terminó siendo una ventana a la muerte para el exboxeador, porque cuando llegó finalmente esa asistencia no pudieron salvarlo.

Jorge

"Fue terrible, un horror, hablaba, no dio tiempo a nada, cuando se cae hablaba, estaba vivo...", señaló Tolosa, precisando que "acá uno se puede morir tranquilamente como le pasó a él, porque no tienen ni una enfermera, es de terror...".

Noticia en desarrollo...

HB

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