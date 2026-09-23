Pity Álvarez permanece en terapia intermedia tras una crisis hipertensiva: qué pasó con la audiencia

Cristian “Pity” Álvarez permanece internado y estable en el Hospital Tornú, donde continúa bajo observación tras haber ingresado con un cuadro de “hipertensión” y "deterioro cognitivo". La internación se produjo horas antes de la décima audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, que estaba prevista para este miércoles.

Cristian Gabriel Álvarez, conocido como "Pity", fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) luego de que se registraran palpitaciones y valores elevados de presión arterial en un domicilio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery al 4700, en la Ciudad de Buenos Aires.

El llamado al SAME se recibió a las 22:16 del martes 22 de septiembre. La ambulancia llegó a las 22:31 y, a las 23:05, dispuso el traslado al Hospital Tornú con diagnóstico de crisis hipertensiva, según el parte médico.

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Durante la madrugada, Álvarez ingresó al centro de salud con un cuadro de deterioro cognitivo. Allí se le realizaron distintos estudios y permanece estable, en observación y alojado en terapia intermedia. Además, continúan las gestiones para trasladarlo a una clínica correspondiente a su cobertura médica.

El accidente que ocurrió horas antes

La internación ocurrió después de un accidente de tránsito protagonizado por Álvarez durante la madrugada de este martes 22, cuando su Volkswagen Bora chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba en una estación de servicio. El hecho ocurrió alrededor de las 2.10 y ninguno de los dos conductores resultó herido.

El episodio ocurrió en una estación de servicio ubicada en avenida San Martín y Nicasio Oroño, en el límite entre Chacarita y La Paternal. Según la denuncia realizada por el conductor del Peugeot, un joven de 24 años, se encontraba en el lugar después de cargar combustible cuando el vehículo de Álvarez realizó una maniobra y terminó impactando contra su auto.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio registraron el momento del choque. En las imágenes se observa al Volkswagen Bora junto a uno de los surtidores y, posteriormente, una maniobra en reversa que terminó con el impacto contra el Peugeot que estaba detrás.

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“La hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron con el auto. Él estaba muy nervioso por este tema. Por el estrés que tenía, la presión se le fue por las nubes, le sangraba muy fuerte la nariz y, por la noche, fue internado”, relató Sebastián Queijeiro, abogado del músico, en comunicación con TN.

La audiencia del juicio estaba prevista para las 11:30

Para este miércoles 23 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 tenía prevista la décima audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. La jornada debía comenzar a las 11:30 y contemplaba la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa.

Entre las personas citadas estaba Cristina Congiu, madre de Álvarez, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio. Hasta antes de conocerse la internación, el tribunal no había dispuesto una suspensión del cronograma.

Sin embargo, Queijeiro se mostró en contra de su realización, y apuntó: “No creo que se haga la audiencia. Sería inhumano hacer la audiencia si Cristian no está”.

El juicio ya acumulaba nueve audiencias y 24 declaraciones testimoniales. Durante la jornada anterior, el músico no había asistido por una descompensación, aunque el debate continuó debido a que el tribunal había autorizado su ausencia cuando su presencia no resultara indispensable.

RM/ff